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В Китае задержали главу Интерпола

Президента Интерпола Мэна Хунвэя задержали в Китае, он находится под следствием, утверждает китайская газета SCMP. До этого СМИ сообщали, что глава Интерпола пропал, неделю не выходит на связь, а французская полиция начала расследование о его пропаже по заявлению жены, пишет РБК.

Наручники.
Наручники.
СС0

Президент Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэй был задержан и находится под следствием в Китае. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источник.

Мэн Хунвэй, который также занимает пост заместителя министра в министерстве общественной безопасности КНР, был задержан для допроса правоохранителями, «как только приземлился в Китае», приводит SCMP слова своего источника.

Газета, впрочем, отмечает, что причина задержания Хунвэя неизвестна. О том, что «пропажа» президента Интерпола не является криминальной историей, пишет Le Monde. По информации французской газеты, в международной организации считают, что Хунвэй был задержан китайскими правоохранителями временно.

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