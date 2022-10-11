11 октября
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Происшествия

В Крыму танк во время ремонта выстрелил в дом

Накануне в Крыму танк во время ремонта дал залп. Снаряд попал в дом, есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал Baza.

Военная техника. Танк.
Военная техника. Танк.
СС0

Снаряд пролетел восемь километров и попал в дом в Джанкое. На тот момент в нем находилась 11-летняя девочка. Ребенка с рваной раной предплечья госпитализировали.

Ремонт боевой машины проходил в селе Новостепное, пишет Газета.Ru.

Происшествие подтвердил и глава администрации Джанкоя Игорь Ивин, однако отказался от комментариев до получения официальной информации от правоохранителей, пишет Крыминформ. Однако сообщалось, что взорвались ракета или беспилотник. И два дома разрушены.

По информации СМИ, выстрел произошел случайно.

Ранее пьяный россиянин устроил дебош на детской площадке с выстрелами.

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