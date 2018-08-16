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В МЧС рассказали подробности о пожаре на старейшем ликеро-водочном заводе в Алтайском крае

В Змеиногорске вечером 15 августа загорелся памятник промышленного зодчества XIX века — бывший ликеро-водочный завод. С огнем боролись 19 человек и 4 единицы техники, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар на Змеиногорском ликеро-водочном заводе.
Пожар на Змеиногорском ликеро-водочном заводе.
www.zmnvest.ru.

О возгорании сообщили в 16:34. Пожар произошел на крыше цеха по розливу ликеро-водочных изделий, его площадь составила 90 квадратных метров. Возгорание полностью ликвидировали в 17:10. В результате ЧП никто не пострадал.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами. Скорее всего, в заброшенное здание кто-то проник.

Редактор издания «Змеиногрский вестник» Людмила Кейбол написала на своей странице в Facebook: «Несмотря на все наши усилия, „набаты“ в которые мы били весь последний год — НИКАКИХ мер по сохранению исторического наследия в городе Змеиногорске и в крае не было предпринято».

По ее словам, в последнее время с территории завода была убрана даже охрана, а на крышах заводских зданий подростки организовали «курительные комнаты». Все это властям было известно, но мер не последовало.

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