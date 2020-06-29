В Норильске неожиданно загорелся полигон с промышленными отходами

Напомним, ранее журналисты выяснили, что фабрика «Норникеля» сбрасывала в сибирскую тундру отходы с Талнахской обогатительной фабрики в Норильске.
Как сообщил источник, 29 июня загорелся полигон твердых промышленных отходов ООО «Байкал-2000» на площади 1000 квадратных метров.
«Шлейф дыма уходит от Норильска в сторону тундры», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, расстояние до ближайших домов составляет несколько километров.
Как сообщили в красноярском МЧС, крупный пожар на полигоне удалось локализовать. По факту инцидента начали проверку, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру края.
Примечательно, что Норильск в течение месяца находится в центре внимания. Так, 2 июня президент России Владимир Путин ввел режим ЧС федерального масштаба в городе, где еще 29 мая разлились 20 тыс. тонн дизельного топлива.
Губернатор Красноярского края Александр Усс после «втыка» от Путина срочно отправился в Норильск. После он заявил, что его двое суток обманывали с масштабом ЧП. Собственно, летом прошлого года обманывали с масштабом лесных пожаров.