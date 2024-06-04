Водитель автомобиля Nissan X-trail, мужчина 1987 года рождения, ехал по ул. Сибирской. Поворачивая в переулок Транспортный, он не уступил дорогу автомобилю Toyota Ipsum. За рулем последнего был мужчина 1959 года рождения — он имел преимущество в движении. Произошло столкновение, после чего автомобиль Toyota Ipsum опрокинулся и столкнулся с автомобилем Kia Sportage, которым также управлял мужчина 1959 года рождения.
В результате аварии пассажирка автомобиля Toyota Ipsum, женщина 1960 года рождения, получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Они установят все обстоятельства и причины произошедшего.
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