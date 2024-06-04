4 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Новоалтайске произошло ДТП. Подробности

В Новоалтайске произошла авария с опрокидыванием, один пассажир госпитализирован, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Водитель автомобиля Nissan X-trail, мужчина 1987 года рождения, ехал по ул. Сибирской. Поворачивая в переулок Транспортный, он не уступил дорогу автомобилю Toyota Ipsum. За рулем последнего был мужчина 1959 года рождения — он имел преимущество в движении. Произошло столкновение, после чего автомобиль Toyota Ipsum опрокинулся и столкнулся с автомобилем Kia Sportage, которым также управлял мужчина 1959 года рождения.

В результате аварии пассажирка автомобиля Toyota Ipsum, женщина 1960 года рождения, получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Они установят все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности ДТП на автодороге Барнаул — Рубцовск.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
«Душа в заветной лире…»
Игры летнего сезона
Топ-5 маршрутов лета
Каникулы с «Бонифацием»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость