В Новосибирске женщина попала под поезд

Как сообщают очевидцы, в момент, когда состав электрички «Новосибирск-Курундус» тронулся со станции «Инская», одна из пассажирок дёрнула «стоп-кран», увидев, как под поезд попала женщина. После остановки вышел машинист и вместе с очевидцем они вытащили пострадавшую, уложив её на перрон. Женщине отрезало обе ноги.
«Когда мы отъехали она была жива. А что дальше с ней случилось, мы не знаем», — пишут очевидцы. По версии одного из свидетелей, после прибытия медиков девушка скончалась.
Официальная информация уточняется.