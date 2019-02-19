Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 февраля -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Новосибирске женщина попала под поезд

17 февраля пассажиры электрички «Новосибирск-Курундус» стали свидетелями того, как женщина попала под поезд и лишилась обеих ног. Об этом рассказали подписчики сообщества Инцидент Новосибирск.

ЧП с электричкой "Новосибирск-Курундус".
ЧП с электричкой "Новосибирск-Курундус".
Инцидент Новосибирск

Как сообщают очевидцы, в момент, когда состав электрички «Новосибирск-Курундус» тронулся со станции «Инская», одна из пассажирок дёрнула «стоп-кран», увидев, как под поезд попала женщина. После остановки вышел машинист и вместе с очевидцем они вытащили пострадавшую, уложив её на перрон. Женщине отрезало обе ноги.

«Когда мы отъехали она была жива. А что дальше с ней случилось, мы не знаем», — пишут очевидцы. По версии одного из свидетелей, после прибытия медиков девушка скончалась.

Официальная информация уточняется.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость