В Сибири накрыли притон с проститутками

В Новосибирске накрыли притон с проститутками.

Отмечается, что удалось задержать лидера группировки и семь его сообщников, уточнили в пресс-службе ГУ МВД НСО.

Возраст сообщников варьируется от 22 до 41 лет.

Местом для принятия клиентов сообщники выбрали квартиру в Центральном районе города. Поиском сотрудниц для оказания услуг занимались подельники, для этого они выбирали девушек с пониженной социальной ответственностью.

В ходе обысков правоохранителям удалось найти деньги, предположительно заработанные преступным путем36 мобильных телефонов, 31 банковскую карту и др.

В отношение сообщников возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 241 УК РФ. Преступники задержаны остальные фигуранты отпущены под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что адвокат и борец с проституцией попался с путаной.

Самое важное - в нашем Telegram-канале