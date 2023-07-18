В своей квартире умер актер из "Улиц разбитых фонарей"

Александру Орловскому был 61 год. Он несколько дней не выходил на связь. В результате квартиру в Благовещенске вскрыли и обнаружили тело актера. Причина смерти — сердечная недостаточность.
В Благовещенске Орловский жил с 2014 года, после завершения актерской карьеры.
Актер известен широкой публике по ролям в сериалах "Агент национальной безопасности", "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Морские дьяволы".
Ранее умер популярный актер из сериалов «Склифосовский» и «Глухарь».
Шинов известен зрителям по сериалам «Мент в законе», «Глухарь», «Склифосовский» и «След», по фильмам «Джуна», «Холодные берега» и «Тихий Дон».
Также скоропостижно скончался актер из сериала «Мажор».