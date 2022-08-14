В центре Барнаула рушится памятник архитектуры

На фото изображен дом по адресу пр. Ленина, 69. На асфальте лежат куски фасада, а ограждений вокруг здания нет.
Отметим, что здание построили в 1954 году. Оно пятиэтажное, многоквартирное. Сейчас за ним присматривает УК «Лига».
Жительница Барнаула опубликовала в сообществе «Инцидент Барнаул» фото жилого дома, с которого осыпается фасад.
На фото изображен дом по адресу пр. Ленина, 69. На асфальте лежат куски фасада, а ограждений вокруг здания нет.
Отметим, что здание построили в 1954 году. Оно пятиэтажное, многоквартирное. Сейчас за ним присматривает УК «Лига».
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