В военном лагере Омской области скончался мобилизованный

Призванный на службу в рамках мобилизации умер 34-летний военный. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Авторы канала утверждают, что насильственных действий на теле мужчины найдено не было. Данную информацию Министерство обороны пока не комментировало.

Также на канале говорится о том, что тело погибшего мобилизованного было найдено в военном лагере в ночь на 8 декабря в одной из палаток. Другие подробности инцидента не приводятся.

По данной информации «Осторожно, новости» мужчина был женат и работал разнорабочим.

Ранее он привлекался к административной ответственности за распитие спиртного и нарушения ПДД.

Ранее стало известно, начнется ли вторая волна мобилизации, и кого могут вернуть домой. Мнения, комментарии.