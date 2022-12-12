12 декабря
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Происшествия

В военном лагере Омской области скончался мобилизованный

Призванный на службу в рамках мобилизации умер 34-летний военный. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Авторы канала утверждают, что насильственных действий на теле мужчины найдено не было. Данную информацию Министерство обороны пока не комментировало.

Также на канале говорится о том, что тело погибшего мобилизованного было найдено в военном лагере в ночь на 8 декабря в одной из палаток. Другие подробности инцидента не приводятся.

По данной информации «Осторожно, новости» мужчина был женат и работал разнорабочим.

Ранее он привлекался к административной ответственности за распитие спиртного и нарушения ПДД.

Ранее стало известно, начнется ли вторая волна мобилизации, и кого могут вернуть домой. Мнения, комментарии.

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