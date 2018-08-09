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9 августа
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Владелец «Аптеки Крюгеръ» опроверг информацию о падении крана на здание

Многие алтайские СМИ 9 августа написала о падении крана на старинное здание «Аптеки Крюгеръ» в Барнауле. Сергей Корепанов, владелец объекта, рассказал, что ЧП произошло на соседней строительной площадке на улице Пушкина. Кран не падал, его стрела просто легла на крышу здания, пишет «Московский Комсомолец».

Аптека Крюгер, июнь 2016 года.
Аптека Крюгер, июнь 2016 года.
Анна Зайкова

Старинная «Аптека Крюгеръ» не получила повреждений.

Когда на место ЧП приехали журналисты, кран уже сложили. Выяснилось, что во время строительных работ под тяжелой техникой просел грунт, поэтому стрела серьезно накренилась.

Пострадавших нет.

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