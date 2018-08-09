Владелец «Аптеки Крюгеръ» опроверг информацию о падении крана на здание

Многие алтайские СМИ 9 августа написала о падении крана на старинное здание «Аптеки Крюгеръ» в Барнауле. Сергей Корепанов, владелец объекта, рассказал, что ЧП произошло на соседней строительной площадке на улице Пушкина. Кран не падал, его стрела просто легла на крышу здания, пишет «Московский Комсомолец».