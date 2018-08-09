Владелец «Аптеки Крюгеръ» опроверг информацию о падении крана на здание

Старинная «Аптека Крюгеръ» не получила повреждений.
Когда на место ЧП приехали журналисты, кран уже сложили. Выяснилось, что во время строительных работ под тяжелой техникой просел грунт, поэтому стрела серьезно накренилась.
Пострадавших нет.
Многие алтайские СМИ 9 августа написала о падении крана на старинное здание «Аптеки Крюгеръ» в Барнауле. Сергей Корепанов, владелец объекта, рассказал, что ЧП произошло на соседней строительной площадке на улице Пушкина. Кран не падал, его стрела просто легла на крышу здания, пишет «Московский Комсомолец».
Старинная «Аптека Крюгеръ» не получила повреждений.
Когда на место ЧП приехали журналисты, кран уже сложили. Выяснилось, что во время строительных работ под тяжелой техникой просел грунт, поэтому стрела серьезно накренилась.
Пострадавших нет.
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