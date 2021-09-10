Водителя «КамАЗа», задавившего трех женщин в Барнауле, отправили под стражу

Центральный суд Барнаула отправил под стражу водителя «КамАЗа», задавившего трех женщин на пешеходном переходе, сообщает алтайская прокуратура.

Напомним, трагедия произошла днем 6 сентября рядом с остановкой общественного транспорта Октябрьский садовод.

На месте погибли две женщины, третью в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти пострадавшую.

«Районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу водителю „КамАЗа“, который на пешеходном переходе в Барнауле сбил трех человек», — рассказали в прокуратуре.

Водителю грозит до 7 лет лишения свободы, ему предъявили обвинение по факту «нарушения правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц».

«В настоящее время производятся первоначальные следственные действия, ход которых находится под контролем», — добавили в прокуратуре.

Ранее altapress.ru вспомнил несколько страшных ДТП в Алтайском крае, в том числе и наезд на женщин на Змеиногорском тракте.

Кстати, в этот же день, 6 сентября, грузовик насмерть сбил трех человек в Нижегородской области.