18 мая
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Происшествия

Воспитательницу из России накажут за жесткое обращение с детьми. Уголовное дело уже возбудили

Дело против воспитательницы, которая жестоко обращалась с детьми, возбудили в Красноярске. Об этом РИА Новости рассказали в Следственном комитете региона.

Детский сад.
Детский сад.
barnaul.org

По имеющейся информации, женщина била воспитанников и ругалась матом.

Также сообщается, что ранее в местных пабликах появилось видео, на котором педагог не только грубит, но и учит этому дошкольников.

Родители написали на воспитательницу заявления, отмечает МВД. По факту жалоб полиция, СК и прокуратура начали проверки.

«Следственным комитетом <…> по результатом процессуальной проверки по сообщению, размещенному в СМИ, по факту жестокого обращения с воспитанниками частного детского сада возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего воспитателя <…> по признакам преступления, предусмотренного пп. „а“, „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)», — уточняет следствие.

В апреле молодой парень застрелил детей и воспитательницу в Ульяновской области. Подробности жуткой трагедии — в нашем материале.

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