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Происшествия

Впал в кому один из пострадавших при ЧП с самолетом на Алтае

Пострадавший при крушении самолета в Алтайском крае впал в кому, сообщает РЕН.

Самолет упал у Старобелокурихи.
Самолет упал у Старобелокурихи.
t.me/mchs_altkray

Оба пострадавших сейчас в больнице Бийска. Один из пациентов впал в кому. Врачи борются за жизни обоих пострадавших.

«Пациенты находятся в реанимационном отделении. Состояние пациентов расценивается одного как тяжелое, другого — крайне тяжелое», — рассказала заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Центральная городская больница» города Бийска Татьяна Совей.

Легкомоторный борт «Аэропракт» А-22 рухнул на аэродроме в селе Старобелокурихе. На месте пассажира находился Антон Нагорный, именно его жена увидела падение и вызвала спасателей.

«В кабине был мой муж. Я в этот момент была на аэродроме. Самолёт взлетал, сделал несколько кругов, потом приехали две девушки на аэродром, сказали, что увидели, как упал самолет», — отмечает жена Нагорного Татьяна.

Полет она подарила мужу на день рождения.

Второй пострадавший — пилот и владелец самолета Сергей Журавлев. Судя по его странице в соцсетях, он регулярно организовывал частные прогулки в воздухе для местных жителей.

Авиапроисшествие произошло 14 января. Легкомоторный борт «Аэропракт» А-22 рухнул на аэродроме в селе Старобелокурихе.

Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) после крушения легкомоторного самолета «Аэропракт-22», сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

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