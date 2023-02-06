«Все как в тумане». Очевидцы рассказали, как почувствовали землетрясение в Турции

Рано утром 6 февраля страшное землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировали в Турции. Подземные толчки ощущались в Сирии, Ливане, Ираке и Израиле.

Житель города Мерсин Сергей рассказал, что землетрясение разбудило его в 4 утра. По его словам, первые ощущения были похожи на покачивание в поезде, которое постепенно усиливается. Окончательно проснувшись, он понял, что стихийное бедствие гораздо серьезнее, чем кажется.

«Начали на улицу все выбегать, паспорта с собой и на улицу, в машины, у кого есть машины, у кого нет, к ним садились либо просто убегали, уходили на открытое пространство».

На данный момент известно уже о 1121 погибших и 7634 раненых. В Сирии число погибших возросло до 430, более 1,3 тыс. человек пострадали.

Люди, которые жили в более 200 км от эпицентра, столкнулись с меньшими последствиями землетрясения. Жительница Рейханлы рассказала, что они с мужем тут же сели в машину и уехали на открытую местность. По возвращению они обнаружили, что нет электричества, воды и связи.

«Меня муж разбудил, все было как в тумане, еле выбежали на улицу, благо находились на первом этаже. Крики, паника, плач».

Тем же днем новый толчок магнитудой 7,8 обнаружили в центральной части Турции. Его последствия ощущали в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии. А также в Израиле, столице Ливана Бейруте и Батуми в Грузии.