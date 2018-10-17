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Взрыв в керченском колледже признали терактом

Взрыв в политехническом колледже Керчи был терактом, сказал первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов, сообщает ТАСС.

В Керченском колледже произошел взрыв.
В Керченском колледже произошел взрыв.
Керчь.фм.

«Трагические события, которые произошли в Керчи, затрагивают и Росгвардию. Мы являемся участниками тех задач, которые определяет нам нормативная база. Могу сказать, что подразделения Росгвардии выполняют функционал по ликвидации последствий террористического акта», — сказал Сергей Меликов.

Он заявил, что в колледже в Керчи взорвалось самодельное взрывное устройство.

Следком РФ по Республике Крым возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Что произошло в Керчи

17 октября в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

Во время взрыва погибли десять человек, более пятидесяти пострадали. По данным ТАСС, большинство погибших — дети.

На месте работают специалисты-взрывотехники. Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучают видео с камер наблюдения, устанавливают обстоятельства случившегося.

Источник фото: Керчь.фм.

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