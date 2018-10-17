Взрыв в керченском колледже признали терактом

«Трагические события, которые произошли в Керчи, затрагивают и Росгвардию. Мы являемся участниками тех задач, которые определяет нам нормативная база. Могу сказать, что подразделения Росгвардии выполняют функционал по ликвидации последствий террористического акта», — сказал Сергей Меликов.
Он заявил, что в колледже в Керчи взорвалось самодельное взрывное устройство.
Следком РФ по Республике Крым возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Что произошло в Керчи
17 октября в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.
Во время взрыва погибли десять человек, более пятидесяти пострадали. По данным ТАСС, большинство погибших — дети.
На месте работают специалисты-взрывотехники. Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучают видео с камер наблюдения, устанавливают обстоятельства случившегося.
Источник фото: Керчь.фм.