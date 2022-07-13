За организацию детской порностудии задержали двух российских «киношников»

Двоих жителей Санкт-Петербурга задержали за организацию детской порностудии, в которой снимали обнаженных детей для сети более трех лет.

Незаконным бизнесом занимались 73-летний мужчина и его 43-летняя сообщница, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

Порностудия располагалась в квартире на Мебельной улице, но съемки проходили и в некоторых других локациях.

Три сестры

В съемках принимали участие три сестры, на данный момент им 11, 13 и 14 лет.

Предполагается, что порностудия функционировала с лета 2018-го по осень 2021 года. Отснятые кадры фигуранты размещали в сети.

Предполагается, что преступники не только заставляли подростков обнажаться на камеру, но и сами обнажались, демонстрируя им половые органы, чем травмировали психику сестер, пишет Lenta.ru.

Дела

Возбуждены уголовные дела по статьям «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов» и «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ.

Ранее в России предложили запретить фильмы с «сексуальными отклонениями от нормы».