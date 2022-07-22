За пинок незнакомой девушке в живот накажут сибиряка

Вечером 16 июля в Центральном районе Новосибирска потерпевшая поссорилась с мужчиной, после чего тот пнул девушку в живот. На следующий день она обратилась к медикам, которые зафиксировали у неё травмы живота и грудной клетки.

Медицинские работники передали информацию в полицию, где незамедлительно начали проводить оперативно-розыскные мероприятия. По горячим следам удалось задержать подозреваемого, который уже признался в совершении преступления.

Против ранее судимого 33-летнего новосибирца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит до восьми лет колонии. В настоящее время решается вопрос о взятии мужчины под стражу.

Ранее в Славгороде автомобиль переехал мужчину, который лег на дорогу. Водитель скрылся с места ДТП.