22 июля
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Происшествия

За пинок незнакомой девушке в живот накажут сибиряка

Ранее судимого 33-летнего мужчину удалось задержать «по горячим следам», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Вечером 16 июля в Центральном районе Новосибирска потерпевшая поссорилась с мужчиной, после чего тот пнул девушку в живот. На следующий день она обратилась к медикам, которые зафиксировали у неё травмы живота и грудной клетки.

Медицинские работники передали информацию в полицию, где незамедлительно начали проводить оперативно-розыскные мероприятия. По горячим следам удалось задержать подозреваемого, который уже признался в совершении преступления.

Против ранее судимого 33-летнего новосибирца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит до восьми лет колонии. В настоящее время решается вопрос о взятии мужчины под стражу.

Ранее в Славгороде автомобиль переехал мужчину, который лег на дорогу. Водитель скрылся с места ДТП.

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