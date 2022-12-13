13 декабря
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Происшествия

За убийство 12-летней давности осудили мужчину из российского города

В Ангарске городской суд вынес приговор мужчине, который убил пожилого инвалида 12 лет назад, сообщает пресс-служба ведомства.

Суд
Суд
СС0

По установленной судом информации, фигурант дела в сентябре 2010 года распивал алкоголь в подъезде.

Когда спиртное закончилось, мужчина решил занять денег у знакомого пенсионера из соседнего дома. Во время их встречи произошел конфликт.

Тогда осужденный нашел в квартире топор и нанес множество ударов лезвием, а также ударил обухом пенсионера в голову и шею. Потерпевший скончался на месте.

Суд признал ангарчанина виновным в убийстве по статье 105 УК РФ и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В законную силу приговор не вступил.

Ранее стало известно, что на Алтае поймали мужчину, которого три года разыскивали за жестокое убийство бывшей жены.

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