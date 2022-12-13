За убийство 12-летней давности осудили мужчину из российского города

По установленной судом информации, фигурант дела в сентябре 2010 года распивал алкоголь в подъезде.
Когда спиртное закончилось, мужчина решил занять денег у знакомого пенсионера из соседнего дома. Во время их встречи произошел конфликт.
Тогда осужденный нашел в квартире топор и нанес множество ударов лезвием, а также ударил обухом пенсионера в голову и шею. Потерпевший скончался на месте.
Суд признал ангарчанина виновным в убийстве по статье 105 УК РФ и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В законную силу приговор не вступил.
Ранее стало известно, что на Алтае поймали мужчину, которого три года разыскивали за жестокое убийство бывшей жены.
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