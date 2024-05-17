В Санкт-Петербурге полицейские задержали хозяина питбуля, который покусал случайных прохожих и другую собаку.

Накануне в полицию поступило сообщение о нападении собаки на женщин — животное ее покусало, указывает Газета.Ru.

Она выгуливала свою собаку, когда на них набросился агрессивный питбуль. При этом хозяин вел себя вызывающе и стравливал его.

Спустя несколько минут правоохранителям сообщили об аналогичном инциденте в том же районе. Пострадавший рассказал, что тот спустил на него своего питбуля, а также распылил в его сторону перцовый баллончик.

Оба пострадавших обращались за медпомощью.

Хозяина задержали, а питбуль изъят как вещдок.

Ранее в Алтайском крае собаки напали на ребенка. В регионе после нападения собак на ребенка председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело.

На девочку напала стая из пяти бродячих собак, одна из которых укусила ее за ногу. Известно, что у этих собак есть владелец, который, однако, не обеспечивает им должного ухода и контроля. В связи с этим происшествием краевое управление Следственного комитета инициировало проверку.

В МВД Алтайского края заявили, что участковый уже побеседовал с хозяином собак, а возле школы дежурят полицейские.

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