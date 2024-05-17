Накануне в полицию поступило сообщение о нападении собаки на женщин — животное ее покусало, указывает Газета.Ru.
Она выгуливала свою собаку, когда на них набросился агрессивный питбуль. При этом хозяин вел себя вызывающе и стравливал его.
Спустя несколько минут правоохранителям сообщили об аналогичном инциденте в том же районе. Пострадавший рассказал, что тот спустил на него своего питбуля, а также распылил в его сторону перцовый баллончик.
Оба пострадавших обращались за медпомощью.
Хозяина задержали, а питбуль изъят как вещдок.
Ранее в Алтайском крае собаки напали на ребенка. В регионе после нападения собак на ребенка председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело.
На девочку напала стая из пяти бродячих собак, одна из которых укусила ее за ногу. Известно, что у этих собак есть владелец, который, однако, не обеспечивает им должного ухода и контроля. В связи с этим происшествием краевое управление Следственного комитета инициировало проверку.
В МВД Алтайского края заявили, что участковый уже побеседовал с хозяином собак, а возле школы дежурят полицейские.
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