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Происшествия

Задержан нацгвардеец, расстрелявший караул

Расстрелявший караул в украинском Днепре нацгвардеец задержан, сообщает ТАСС.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
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27 января 20-летний солдат-срочник на территории завода «Южмаш» расстрелял из автомата караул и сбежал с оружием.

Пять человек погибли, еще пятеро были ранены. Среди погибших сотрудница предприятия.

В момент ЧП в помещении находились 22 человека. О причинах происшествия не сообщается, пишет bfm.ru.

Военнослужащий служил в Нацгвардии Украины с осени прошлого года, характеризовался положительно.

Он охранял территорию «Южмаша», рассказали в Нацгвардии.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». Военнослужащему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее суд вынес приговор Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему троих солдат из Алтайского края.

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