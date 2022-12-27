Заживо похоронил в сугробе скотник свою соседку. Подробности

В Новосибирской области мужчина поссорился с подругой, жестоко ее избил и попытался заживо похоронить в снегу, сообщает РЕН ТВ.

Конфликт произошел в деревне Поповка.

Мужчина, работающий скотником, выпивал с соседкой неподалеку от животноводческой фермы. Между ними возникла ссора, мужчина набросился на женщину с кулаками.

Когда она потеряла сознание, скотник решил закопать женщину в сугробе. Он засыпал избитую снегом и ветками.

Но снежную насыпь заметил местный бригадир, он и вызвал подмогу, пишет Lenta.ru.

Пострадавшую доставили в больницу, врачи диагностировали у нее обморожение рук и травму головы. При этом женщина уверяла, что в снег упала сама. Скотника задержали, вину в избиении он признал.

Ведется разбирательство.

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