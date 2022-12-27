27 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Заживо похоронил в сугробе скотник свою соседку. Подробности

В Новосибирской области мужчина поссорился с подругой, жестоко ее избил и попытался заживо похоронить в снегу, сообщает РЕН ТВ.

Снег, сугроб.
Снег, сугроб.
CC0

Конфликт произошел в деревне Поповка.

Мужчина, работающий скотником, выпивал с соседкой неподалеку от животноводческой фермы. Между ними возникла ссора, мужчина набросился на женщину с кулаками.

Когда она потеряла сознание, скотник решил закопать женщину в сугробе. Он засыпал избитую снегом и ветками.

Но снежную насыпь заметил местный бригадир, он и вызвал подмогу, пишет Lenta.ru.

Пострадавшую доставили в больницу, врачи диагностировали у нее обморожение рук и травму головы. При этом женщина уверяла, что в снег упала сама. Скотника задержали, вину в избиении он признал.

Ведется разбирательство.

Ранее барнаулец избил жену, потому что ему не понравились ее маникюр и прическа.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость