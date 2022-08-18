18 августа
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Происшествия

Житель Алтайского края избил и задушил подругу своей сожительницы

40-летнего жителя Завьяловского района обвиняют в убийстве подруги его сожительницы. Он задушил ее, находясь в алкогольном опьянении, сообщает региональный СК.

Насилие над женщиной.
Насилие над женщиной.
СС0

Убийство произошло 15 августа. Женщина приехала к подруге, которая жила вместе с обвиняемым в селе Завьяловского района. Они решили отметить встречу и устроили застолье.

Во время празднования между женщинами возник конфликт, после которого хозяйка ушла из дома.

Дальше гостья начала оскорблять гражданскую жену обвиняемого, а потом и вовсе предложила жить вместе. Мужчина был против и, будучи пьнянм, избил гостью, а когда она попыталась сбежать, то задушил.

Потерпевшая скончалась на месте.

«По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — уточняют в пресс-службе СК.

Ранее в Алтайском крае 45-летнего жителя Барнаула осудили за убийство знакомого.

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