Житель Алтайского края задушил собственного сына

Трагедия случилась в октябре 2021 года в сторожке одного из предприятий Поспелихинского района.
Мужчина вместе с сыном распивал алкоголь. Родственники поругались на фоне длительных конфликтных отношений на бытовой почве. Ссора переросла в драку, в которой отец задушил сына.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Ранее житель Алтая насмерть забил соседа костылем.