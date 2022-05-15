Житель Алтайского края задушил собственного сына

В Поспелихинском районе Алтайского края 49-летний житель села поругался с сыном и убил его.

Трагедия случилась в октябре 2021 года в сторожке одного из предприятий Поспелихинского района.

Мужчина вместе с сыном распивал алкоголь. Родственники поругались на фоне длительных конфликтных отношений на бытовой почве. Ссора переросла в драку, в которой отец задушил сына.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

Ранее житель Алтая насмерть забил соседа костылем.