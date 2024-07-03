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Происшествия

Жительница Красноярска оставила дочь знакомым и забыла их адрес

Женщина с ребенком пришла погостить к знакомым , а когда малышка уснула, мать решила, что заберет ее позже, но забыла адрес, сообщает УМВД по Красноярскому краю.

Женщина обратилась в полицию. Она сообщила, что гуляла по набережной и познакомилась с парой. Новые знакомые пригласили ее с дочкой в гости и предложили выпить. Женщина согласилась, но в гостях ребенок уснул. Мать не захотела будить дочку и решила, что заберет ее позже, но забыла адрес.

Полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения, чтобы отследить дом. Когда квартира была обнаружена, девочку передали матери.

Маму ребенка привлекли к ответственности за данный инцидент.

Ранее сообщалось, что женщина не знала о беременности и внезапно родила в туалете ресторана.

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