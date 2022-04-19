19 апреля
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Происшествия

Жительница Рубцовска организовала канал миграции граждан Казахстана

В Алтайском крае осудили жительницу Рубцовска по обвинению в организации незаконной миграции. Женщина с помощью фиктивных справок пыталась помогать гражданам Казахстана обойти ковидные ограничения, сообщили в региональном ПУ ФСБ.

Граница.
Граница.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Рубцовчанка занималась перевозкой пассажиров, в том числе иностранцев. В период коронавирусных ограничений она решила, подчеркивается, в корыстных целях организовать канал миграции.

Она изготавливала бланки фиктивных медицинских документов от имени Горбольницы № 1 Рубцовска. Иностранцев, по этим справкам, якобы приглашали на лечение.

В итоге трое жителей Казахстана с поддельными бумагами прибыли в пункт пропуска «Веселоярск» на границе. Однако сотрудники погрануправления заметили неладное и задержали нарушителей. Их привлекли к ответственности.

Женщине же за создание условий для беспрепятственного пересечения Государственной границы Российской Федерации суд назначил 1,5 года условно.

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