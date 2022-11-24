Журналиста Андрея Караулова объявили в федеральный розыск

В начале ноября дом журналиста обыскали в рамках уголовного дела о клевете по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Караулову отключили связь в доме и выпилили дверь. Тогда он фигурировал в расследовании как свидетель.

Самого журналиста в доме не было, он уехал в Дубай.

Позже в «Ростехе» заявили, что на своем канале Караулов опубликовал «слухи и домыслы», которые, по словам компании, нанесли вред репутации Чемезова.

После этого бизнесмен решил обратиться в органы для правовой оценки деятельности журналиста.

Ранее по тому же делу прошли обыски в загородном доме Собчак, а сама она покинула Россию.