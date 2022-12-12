Зрелищное файер-шоу чуть не закончилось трагедией в сибирском городе

За представлением с восторгом наблюдали десятки человек, в том числе дети.
Неожиданно пламя с факела оказалось на одежде выступавшей девушки. Ее коллеги сразу же среагировали и бросились тушить пламя снегом.
На базе «моржей», где проходили соревнования, дежурила скорая. Медики оперативно оказали артистке медицинскую помощь.
У пострадавшей ожоги I и II степени, а также поражение трех процентов кожи. От госпитализации она отказалась.
Ранее стало известно, что многоэтажный дом загорелся вместе с жильцами в сибирском городе.
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