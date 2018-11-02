Андрей Комяков построит поликлинику в спальном районе Барнаула

Предприниматель Андрей Комяков , владелец компании «Строительная перспектива», планирует построить поликлинику на улице Балтийской, 7а на 300 посещений в смену. В апреле 2018 года он взял в аренду участок, сообщает официальный сайт города.

Участок изначально был зарезервирован под строительство поликлиники — объект указан в проекте планировки квартала 2001. Сейчас территория огорожена и готовится к строительству. Планируется, что это будет крупное здание с аптекой на первом этаже, помещением для забора анализов с отдельным входом с улицы.

Кабинеты в новом здании адаптируют для приема специалистов разного профиля, в том числе медицинских процедур. Уже известно, что часть помещений планируют занять офтальмологическая клиника «Евростиль».

Участок на Балтийской, 7а передан в аренду на полтора года. К этому сроку предприниматель должен закончить строительство объекта.