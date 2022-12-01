1 декабря
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Недвижимость

Барнаул оказался в четверке лидеров по росту стоимости жилья

В Барнауле средняя стоимость одного кв. м вторичного жилья в ноябре 2022 составила 93 тыс. 929 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор консалтинговой компании SRG.

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По информации аналитиков, цены за «квадрат» вторичного жилья в ноябре снизились в 25 из 50 городов с крупнейшими рынками «вторички».

Отмечается, что наиболее выраженный рост цен зафиксировали н в Тольятии (+2,75%), Саратове (+2,24%) и Перми (+2%). По годовому росту в лидерах оказались: Кемерово (+29,66%), Саратов (+27,04%), Киров (+20,76%) и Барнаул (+20,02%).

В Москве по итогам ноября «квадрат» вторичного жилья подешевел до 283 тыс. рублей. В среднем за год он стал дороже на 1,47%.

Единственный город, где «вторичка» не выросла в цене, — Сочи (-0,01%).

Ранее стало известно, что в топ-3 регионов с максимальным подорожанием жилья вошел Алтайский край.

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