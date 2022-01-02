Белоснежная кухня и комод «под старину». Во сколько обойдется арендаторам самая дорогая «трешка» в Барнауле

В краевой столице в аренду сдается трехкомнатная квартира в доме на Змеиногорском тракте, 71-а к. 4. Это элитный район Барнаула, разместившийся на Горе. Жилой дом находится под охраной, а в подъезде сидит консьерж.

В Барнауле на Змеиногорском тракте, 71-а к. 4 сдается самая дорогая "трешка" в городе.

Квартира полностью меблированная и оснащенна бытовой техникой. В ней сделан дизайнерский ремонт. Интерьеры «трешки» выполнены в современном стиле, помещения зонированы с помощью дизайнерских решений, архитектуры света и деталей обстановки.

В квартире преобладают светлые тона. Так, кухня выполнена в белом цвете, фасады гарнитура украшают «золотые» элементы. Обеденная зону также визуально выделяется — прозрачный стол из стекла окружают стильные стулья с высокими спинками в светлых зеленых чехлах.

В Барнауле на Змеиногорском тракте , 71-а к. 4 сдается самая дорогая «трешка» в городе. «Авито».

Подобный прием используется в интерьерном дизайне все реже. В данном случае дань моде прошлого века «поддержали» винтажный комод с лакированным фасадом, ковры на полу, тяжелые портьеры темных оттенков, зеркала в объемных рамах и т. д.

Площадь квартиры составляет 115 кв. м. Ежемесячная плата — 50 тыс. рублей. Судя по тексту объявления, владельцы недвижимости не намерены требовать залог, а вот комиссия составит 50% от стоимости квартиры в месяц — 25 тыс. рублей. Владельцы сдают «трешку» через риэлтора.