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Недвижимость

В Барнауле за 2,5 млн рублей продается красная студия с интерьером в стиле «советского» ретро

Недвижимость, выставленная на продажу на сайте «Циан», находится в центре города на пр. Комсомольский, 93, в доме 1964 года постройки. Площадь студии составляет 31,5 кв. м, цена — 79,4 тыс. рублей за кв. м.

В Барнауле за 2,5 млн рублей продается красная квартира-студия.
В Барнауле за 2,5 млн рублей продается красная квартира-студия.
"Циан".

У дома, в котором продается студия, построен неподалеку от одной из самых ярких зеленых зон краевой столицы — парка «Изумрудный».

«Квартира теплая, подъезд чистый, перепланировка не узаконена», — сказано о недвижимости в объявлении.

Интерьер квартиры-студии отличается смелым дизайнерским подходом. Стены оклеены красными обоями, меблировка почти винтажная. Радиаторы отопления, ковер на полу, стулья с круглыми спинками и решения для организации пространства напоминают о советских традициях.

Эффект немного «смазывают» современный диван и кухонный гарнитур. Он, как и лучшая часть обстановки останутся новым владельцам.

«В квартире остается кухонный гарнитур с варочной поверхностью и духовым шкафом, вытяжка, стиральная машина», — уточняет автор объявления.

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