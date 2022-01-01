В Барнауле за 2,5 млн рублей продается красная студия с интерьером в стиле «советского» ретро

Недвижимость, выставленная на продажу на сайте « Циан », находится в центре города на пр. Комсомольский, 93, в доме 1964 года постройки. Площадь студии составляет 31,5 кв. м, цена — 79,4 тыс. рублей за кв. м.

В Барнауле за 2,5 млн рублей продается красная квартира-студия.

У дома, в котором продается студия, построен неподалеку от одной из самых ярких зеленых зон краевой столицы — парка «Изумрудный».

«Квартира теплая, подъезд чистый, перепланировка не узаконена», — сказано о недвижимости в объявлении.

Интерьер квартиры-студии отличается смелым дизайнерским подходом. Стены оклеены красными обоями, меблировка почти винтажная. Радиаторы отопления, ковер на полу, стулья с круглыми спинками и решения для организации пространства напоминают о советских традициях.

Эффект немного «смазывают» современный диван и кухонный гарнитур. Он, как и лучшая часть обстановки останутся новым владельцам.