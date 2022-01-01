В Барнауле за 2,5 млн рублей продается красная студия с интерьером в стиле «советского» ретро

У дома, в котором продается студия, построен неподалеку от одной из самых ярких зеленых зон краевой столицы — парка «Изумрудный».
«Квартира теплая, подъезд чистый, перепланировка не узаконена», — сказано о недвижимости в объявлении.
Интерьер квартиры-студии отличается смелым дизайнерским подходом. Стены оклеены красными обоями, меблировка почти винтажная. Радиаторы отопления, ковер на полу, стулья с круглыми спинками и решения для организации пространства напоминают о советских традициях.
Эффект немного «смазывают» современный диван и кухонный гарнитур. Он, как и лучшая часть обстановки останутся новым владельцам.
«В квартире остается кухонный гарнитур с варочной поверхностью и духовым шкафом, вытяжка, стиральная машина», — уточняет автор объявления.