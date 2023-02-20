Беспощадная битва: судятся владелец и арендатор сгоревшего склада в Барнауле

Собственник сгоревшего здания «Энергия маркет», владелец которого предприниматель Сергей Мажаев, хочет взыскать с арендатора — «Мартики» — 1,3 млрд рублей, сообщает Толк. Ответчик считает, что ущерб стоит не больше 300−400 млн.
Напомним, что пожар в логистическом центре площадью более 40 тыс. кв. м. на ул. Власихинской, 177 произошел вечером 9 апреля 2021 года.
Руководство «Мартики» категорически не согласно с причиной пожара и оценкой ущерба. Объективность ряда процедур и экспертиз вызывают у них сомнения.
Несмотря на проведенные 10 экспертиз, в суде продолжаются споры: в какой части здания и из-за чего произошел пожар.
Данные противопожарной системы из складского помещения могли бы снять часть вопросов. Их по ходатайству ответчика запрашивал суд у владельца комплекса. Но тот сообщил, что не может это сделать.
Другие арендаторы тоже не прочь возместить свои убытки. Один из них, «Пакетон», обратился в суд и к «Энергии маркет» и к «Мартике» с иском на 145,7 млн рублей.
Ответчик уверен: пожар произошел из-за замыкания проводки. Крыша в комплексе постоянно протекала (как раз в начале весны активно таял снег), трубы системы пожаротушения тоже текли. Об этом в суде также говорил свидетель.
«Энергия маркет» же утверждает, что возгорание случилось из-за включенного на подзарядку электропогрузчика «Мартики».
Заседания многократно переносились, стороны запрашивали проведение экспертиз, просили время на ознакомлении с делом, суд не раз истребовал доказательства. Сейчас в процессе идет допрос свидетелей.
Ранее на противолодочном корабле в бухте Севастополя произошел пожар.