Беспощадная битва: судятся владелец и арендатор сгоревшего склада в Барнауле

Дело о пожаре в офисно-складском комплексе «MSV Логистик» в Барнауле уже полтора года рассматривают в краевом арбитражном суде.

Собственник сгоревшего здания «Энергия маркет», владелец которого предприниматель Сергей Мажаев, хочет взыскать с арендатора — «Мартики» — 1,3 млрд рублей, сообщает Толк. Ответчик считает, что ущерб стоит не больше 300−400 млн.

Напомним, что пожар в логистическом центре площадью более 40 тыс. кв. м. на ул. Власихинской, 177 произошел вечером 9 апреля 2021 года.

Руководство «Мартики» категорически не согласно с причиной пожара и оценкой ущерба. Объективность ряда процедур и экспертиз вызывают у них сомнения.

Несмотря на проведенные 10 экспертиз, в суде продолжаются споры: в какой части здания и из-за чего произошел пожар.

Данные противопожарной системы из складского помещения могли бы снять часть вопросов. Их по ходатайству ответчика запрашивал суд у владельца комплекса. Но тот сообщил, что не может это сделать.

В Барнауле загорелось торгово-офисное здание на ул. Власихинская , 177. Barnaul 22.

Другие арендаторы тоже не прочь возместить свои убытки. Один из них, «Пакетон», обратился в суд и к «Энергии маркет» и к «Мартике» с иском на 145,7 млн рублей.

Ответчик уверен: пожар произошел из-за замыкания проводки. Крыша в комплексе постоянно протекала (как раз в начале весны активно таял снег), трубы системы пожаротушения тоже текли. Об этом в суде также говорил свидетель.

«Энергия маркет» же утверждает, что возгорание случилось из-за включенного на подзарядку электропогрузчика «Мартики».

Заседания многократно переносились, стороны запрашивали проведение экспертиз, просили время на ознакомлении с делом, суд не раз истребовал доказательства. Сейчас в процессе идет допрос свидетелей.

Ранее на противолодочном корабле в бухте Севастополя произошел пожар.