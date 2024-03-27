27 марта
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Недвижимость

Без торгов, но с процентом. Инвесторам предложат давать жилье нуждающимся за земли под застройку на Алтае

Давать инвесторам в аренду участки от 200 га под жилые кварталы без торгов и забирать 3% от построенных квадратов нуждающимся. Такой способ пополнения специализированного жилищного фонда в крае предложила Общественная палата. Советующий законопроект рассмотрят на ближайшей сессии АКЗС. Altapress.ru поговорил с заместителем председателя палаты Василием Куцем и узнал, на каких условиях могут проходить сделки и какую глобальную пользу это принесет Барнаулу.

Одна из концепций застройки правого берега Оби.
Одна из концепций застройки правого берега Оби.
Из архива редакции.

Что изменится

Законопроект расширяет перечень инвестиционных проектов, для воплощения которых бизнес может получить земельные участки в аренду без торгов. Это касается территорий, принадлежащих государству и муниципалитетам, которые расположены в Алтайском крае.

Так жилые дома хотят добавить в этот список к индустриальным, туристическим, социально-культурным и коммунально-бытовым объектам.

Строить предлагают многоквартирные, индивидуальные и блокированные дома.

Главное условие – инвестор должен передать 3% общей площади жилых помещений в государственный или муниципальный жилищный фонд. Либо можно отдать те же «квадраты» из своей собственности в других локациях.

Есть и другие требования. Так в аренду предлагают давать участки в Барнауле площадью от 200 гектаров, в остальных муниципалитетах – не менее 20 гектаров.

Туман в Барнауле, туман в центре Барнаула.
Туман в Барнауле, туман в центре Барнаула.
Дмитрий Лямзин.

По итогу общая площадь жилья в проекте в Барнауле должна быть не менее 400 тыс. кв. м, в других местах – не менее 5 тыс. кв. м. Все должно быть поддержано инженерной и социальной инфраструктурой. То есть освоение будет комплексным.

До принятия закона требования можно изменить, отметил Василий Куц. «Мы создали прецедент, теперь нужно его обсуждать, - предложил он. – Лиц, которые отвергают саму эту концепцию, нет. Примерно тот же инструмент есть в ряде городов и регионов: в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской области, в Карелии и Республике Алтай».

Себестоимость таких крупных проектов в краевой столице, по подсчетам Василия Куца, может достигать от 40 млрд рублей.

В чем польза

Изменения вносят в закон, принятый еще в 2016 году. Его, как отметил собеседник, совершенствуют практически каждый год.

По мнению Куца, тема жилья ранее не входила в перечень по нескольким причинам.

Василий Куц.
Василий Куц.
Алексей Янкин

Прежде всего, просто пришло время. Обострилась проблема пополнения жилищных фондов, которым решается «квартирный» вопрос нуждающихся, в том числе – сирот.

По данным регионального Минстроя, на начало марта только эта очередь в крае составляла 5710 человек. В нее продолжают попадать новые кандидаты на получение жилья – примерно по 600 человек в год.

Задолженность объясняли не только недостатком финансирования, но и нехваткой на рынке квартир, которые отвечали бы федеральным требованиям.

Допустим, инвестор будет передавать 3% от площади жилых помещений. От минимальных 400 тыс. кв. м в проекте – это 12 тыс. кв. м. Или в пересчете под требуемые льготникам «однушки» – 363 квартиры.

Переезд в новую квартиру, коробки.
Переезд в новую квартиру, коробки.
altapress.ru, нейросеть Кандинский

Есть возможность в ходе обсуждения увеличить эти 3% отчуждаемых квадратов. Василий Куц считает, что следует быть осторожными: «Нужно не перегнуть с нашими социальными «хотелками». Стоит понимать, что бизнес должен тоже получить свое: если он не увидит возможность извлечь прибыль, то и на проект не пойдет».

Помимо очевидных плюсов для нуждающихся, инициатива позволяет развивать города – об этом речь пойдет чуть позже.

Кто кого поддерживает

Как считает собеседник, другая потребность в изменениях связана с переменой ситуации на рынке.

Ранее строители, как правило, получали на аукционах участки, оснащенные инженерной инфраструктурой. Сейчас к аренде предлагают «голые» земли под большие проекты. Прокладывание сетей ложится на инвестора, соответственно, себестоимость возведенного на таких территориях жилья повышается в разы. Чтобы обойтись без супер-скачков итоговых цен, требуется поддержка.

Строительство дома, стройка, золотые кирпичи, новостройка.
Строительство дома, стройка, золотые кирпичи, новостройка.
altapress.ru/fusionbrain

«Все заинтересованы в том, чтобы жилье было доступным, - отметил Василий Куц. – Власть должна понимать, что осваивать проект комплексного развития территории (КРТ) нужно совместно с инвестором, подключая разные инструменты. Если инвестор берет на себя инженерную инфраструктуру, то социальная, как показывает практика, – все-таки на правительстве. У него есть задача: создать инвестиционную привлекательность. Никто не будет покупать жилье без гарантии появления детских садов и школ».

В то же время инвесторы не должны сваливать все проблемы на власть. «Бизнес понимает, что ему нужно быть социально ориентированным, ответственным перед обществом», - добавил собеседник.

Если опираться на сказанное на всевозможных круглых столах, не факт, что местным застройщикам хватит сил освоить неподключенные к сетям участки от 200 га и инвестиционные требования не понадобится менять.

Например, как ранее говорил замминистра строительства и ЖКХ края Игорь Спивак, чтобы подключить подготовленные к аукциону 918 га федеральных земель у Павловского тракта к системе водоснабжения и водоотведения, нужно около 20 млрд рублей. Средств на это нет ни у застройщиков, ни у краевого и, тем более, муниципального бюджета.

С другой стороны, как отмечал вице-мэр Барнаула Андрей Федоров, КРТ может привлечь федеральную поддержку: инфраструктурные займы, облигации и т.д.

Также известно, что «Дом.РФ» сначала готовил к продаже участок во Власихе под индивидуальное жилищное строительство единым лотом в 413 га. А позже, чтобы предложение было востребованным, нарезал на более мелкие участки по паре десятков гектар.

Новостройки Барнаула.
Новостройки Барнаула.
Altapress.ru

На вопрос, потянут ли местные застройщики такие проекты, Василий Куц ответил так:

Мы все знаем, что некоторые застройщики ушли в другие регионы. Что-то мотивировало: наличие земель, другое отношение к инвесторам, наверное, господдержка. Их можно заинтересовать. Это одно. Второе – почему не рассматриваем другие корпорации, которые могли бы зайти в наш регион?

Где брать землю

Так как законопроект предлагает задействовать не только муниципальные земли (которых, как жалуются застройщики, нет), но и государственные – простор для развития есть.

Прежде всего, Василий Куц делает ставку на развитие городских агломераций. В частности, барнаульской: в сторону Калманского, Павловского и Первомайского районов.

«Барнаул – столица, которая скоро будет праздновать юбилей, - сказал он. – Что мешает пойти в этом направлении, заявившись на получение федеральных преференций? Что мешает видеть наш город миллионником?».

Новый мост и вид на правый берег Оби.
Новый мост и вид на правый берег Оби.
Анна Зайкова

Есть и правый берег, городская территория, о развитии которой говорят далеко не первый год.

«Да, здесь столкнемся с проблемами инженерной инфраструктуры. Но без серьезных инвестиционных проектов мы туда никогда не зайдем», - сказал собеседник.

Прежде чем предлагать законопроект Общественная палата проводила встречи со строителями, потенциальными инвесторами, органами власти и представителями социальной сферы.

Василий Куц призывает все сообщество провести мозговой штурм между первым и вторым чтением проекта в АКЗС, чтобы выработать вариант, который устроил бы все стороны. Параллельно с этим будут готовить правительственный документ, разъясняющий, как использовать закон на практике.

Первое чтение законопроекта пройдет на сессии 28 марта.

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