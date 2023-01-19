Altapress.ru узнал, какие проекты в Барнауле получили разрешение на строительство в конце года — и выбрал самые яркие. В нашем списке нашлось место доходным домам, свечкам и елям, проекты с чистого листа, перестройка и многое другое.

Свечка на Сахарова

Разрешение на строительство получила высотка у площади Сахарова на Молодежной, 21а. Ее спроектировала мастерская «АрхИ Групп», а построит — «Локомотив».

Строгое и в то же время «легкое» из-за обилия стекла здание в модернистском стиле станет частью одного комплекса. Он будет состоять из трех башен, соединенных полупериметарной низкоэтажной застройкой

14-этажный объект отделают облицовочным кирпичом. Первый и второй этаж будут нежилыми. Внизу появится холл и административные помещения, а выше — просторные кладовые. На каждом следующем этаже разместят по четыре просторные квартиры.

Изюминка дома — открытые балконы, расположенные в каскадном порядке. Управляющая компания будет следить за тем, чтобы жильцы не остекляли балконы. Обладатели квартир на 13 и 14-м этажах получат и большие террасы.

Градсовету понравился визуальный облик здания в проекте.

Елки и балконы

Разрешения получили отдельные строения в нескольких кварталах.

Так в квартале 2036 разрешили строить многоэтажный жилой дом с подземным гаражом на ул. В.Т. Христенко, 2. Он относится к ЖК компании «Адалин» на ул. Сергея Семенова. По проекту, в нем построят дома из монолитного каркаса и кирпича.

Проект на ул. С. Семенова , 27 Источник: «Адалин»

На объектах появятся миниатюрные балконы для цветов. Комплекс планируют полностью освободить от машин: предусмотрены только пешеходные и велосипедные дорожки и зеленые места для отдыха. Машины можно будет оставить в подземке или на открытых стоянках вдоль улиц.

Разрешительные документы получила и стройка, которая развернется буквально через дорогу — на ул. В.Т. Христенко, 5. В этом случае «Строительная инициатива» возведет один из трех корпусов ЖК «Елочки» в квартале 2035.

Это будет 16-ти этажный дом. Концепцию бюро «Алтайгражданпроект» подсмотрело у парка культуры и отдыха, которую застройщик намеревался заложить на ул. 65 лет Победы, 20. То есть отделка фасадов будет соответствовать своему «зеленому» названию.

Визуализация проекта жилого комплекса «Елочки» компании «Строительная инициатива». «Алтайгражданпроект». Визуализация проекта жилого комплекса «Елочки» компании «Строительная инициатива». «Алтайгражданпроект».

Сейчас стоимость однокомнатной квартиры в ЖК стартует от 3,75 млн, двухкомнатной — от 3,77 млн, трехкомнатной — от 5,4 млн рублей.

Дом с долгим стартом

Разговоры о строительстве жилого комплекса на месте, где когда-то располагалось трамвайное депо № 1 начались в 2014 году, когда компания «Регионстрой» выкупила территорию на аукционе. Долгое время потребовалось, чтобы сменить назначение участка.

В 2017 году замдиректора по строительству компании Вячеслав Виноградов рассказывал altapress.ru о планах построить на территории 16 многоквартирных дома от 10 до 24 этажей, школу на 600 мест, парковки. Новый квартал рассчитывали на 2,5−3 тыс. человек.

Эскизный проект строительства домов на Анатолия , 304. «Регионстрой».

В 2020 году градостроительный совет одобрил проект многоквартирного дома на ул Анатолия, 304.

Царство миниатюрных квартир

Еще один многоквартирный дом должен появиться на ул. Герцена, 17. Специализированный застройщик «Промстрой» возведет здание с 174 квартирами. Львиная доля приходится на миниатюрные студии и однушки. Большая часть двушек и трешек — с европланировками. В каждой из них будут лоджии и балконы.

Визуализация дома на Герцена , 17. «Строитель».

До ближайшего пляжа можно будет прогуляться пешком — в 500 метрах от будущего дома находится озеро Варежка.

От 29 до 53 кв. м — площади квартир.

На разных уровнях

На ул. Чернышевского, 189 запланировано строительство еще одного барнаульского квартала. Четыре многоквартирных дома будут стоить в разноуровневом дворе — так архитекторы поработали с естественным уклоном локации.

Визуализация квартала на Чернышевского , 189. «Архи-Групп».

В одном из домов, как и в случае многоквартирника на ул. Молодежной 21а, предусмотрены небольшие неостекленные балконы — их во всяком случае представили на градсовете.

Однако в проекте от этих «излишеств», которые, как посчитали во время заседания, будут стеклить «все, кому не лень и как попало» могли и избавиться.

Заказчик архитектурного проекта — «Специальный Застройщик «Этюд», «дочка» «Алгоритма».

Общежитие и школа

Физическое лицо получило разрешение на строительство частного шестиэтажного общежития на ул. Анатолия, 33. Здание будет занимать участок в 700 кв. м.

Задумывается, что в него на время будут въезжать иногородние студенты, которым не хватило места в университетских кампусах, либо те, кто хотел бы жить в комфортных условиях.

Визуализация общежития на Анатолия , 33. Петр Анисифоров.

Серо-белую коробку заполнят комнаты с готовым интерьером, мебелью и сантехникой. В «доходный дом» могут заселиться 50 человек. Всего в общежитии будет 35 комнат от 11 до 28,5 кв. метров. В каждой останется место для санузла. В здании будет лифт.

Что касается государственных учреждений. На ул. Взлетной, 56 появится долгожданная для квартала 2011 школа. Ее вместимость рассчитана на 550 учащихся.

Кроме классических ученических и административных кабинетов внутри здания спроектированы игровая, кабинет военной подготовки, оружейная, актовый зал почти на 300 мест, склад декораций и музыкальных инструментов, костюмерная, мультимедийная.

Школу должны построить за 19 месяцев.

Переделки

Сразу два долгостроя в конце года получили шанс на новую жизнь.

Первому, административному зданию на ул. Пролетарской, 98, в этому году исполняется 15 лет. Его оставила компания «СтройГАЗ» в 2008 году, после прекращения финансирования.

Пролетарская , 98. Владимир Золотов.

На площадке осталась кирпичная трехэтажная коробка. На нее поставят еще один этаж и облицуют фиброцементными панелями.

Второй долгострой на ул. Взлетная, 55 превратится комплекс коммерческих объектов. Ранее четырехэтажная недостроенная коробка и котлован предназначались для автоцентра.

Ул. Взлетная 55. «Инновация».

Компания «Взлет» купила участок в 2017 году. Она намерена превратить объект в центр для торговых сетей, офисных помещений и тренажерного зала.

Разбудить «Мандарин»

До 2025 года продлили разрешение на строительство жилого комплекса «Мандарин» от застройщика «Западное» на ул. Смирнова, 94а. По новым планам, срок сдачи назначен на 2027 год.

12-этажный кирпичный дом должен быть расположен рядом с пр. Ленина. С мандарином одноподъездную свечку на рендере объединяет оранжевые цветовые вставки на серо-белом фасаде.

ЖК Мандарин , ул. Смирнова , 94а. Сибдом. ЖК Мандарин , ул. Смирнова , 94а. Сибдом.

Судя по информации на сайте «Сибдом», строительство здания началось летом 2019 года. К январю 2023 года строители залили фундамент.