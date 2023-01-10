10 января
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Недвижимость

Что повлияет на стоимость «жилого квадрата» в 2023-м, рассказал эксперт

Что повлияет на стоимость «жилого квадрата» в 2023 году, рассказала основатель агентства «Тренд Хаус» Ксения Аверс. Об этом пишут «Известия».

Строительство. Недвижимость.
Строительство. Недвижимость.
СС0

По словам Аверс, повлиять на стоимость кв. м могут инфляция, доступность стройматериалов и ставки по ипотеке.

«Банк России прогнозирует, что в 2023-м она (инфляция. — Прим. ред.) снизится до 5−7%. К слову, в декабре она была на уровне 12,65%", — говорит эксперт.

Она добавила, что цены продолжат расти, «просто медленнее».

Аверс подчеркнула, что инвестиции в недвижимость — способ сохранить и увеличить сбережения.

Аналитик уточняет, что на доступность стройматериалов повлияли санкции. Осложнились поставки из-за границы и выросла стоимость товаров.

Ранее altapress.ru писал, как поведет себя экономика в Алтайском крае в 2023 году. Об этом — в материале «Не катастрофа».

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