Что повлияет на стоимость «жилого квадрата» в 2023-м, рассказал эксперт

По словам Аверс, повлиять на стоимость кв. м могут инфляция, доступность стройматериалов и ставки по ипотеке.

«Банк России прогнозирует, что в 2023-м она (инфляция. — Прим. ред.) снизится до 5−7%. К слову, в декабре она была на уровне 12,65%", — говорит эксперт.