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Недвижимость

Эксперт рассказала, кем надо работать, чтобы получить бесплатное жилье

Сотрудники ряда ведомств имеют право на бесплатное жилье или поддержку для его покупки, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Недвижимость.
Недвижимость.
СС0

На бесплатное служебное жилье могут рассчитывать сотрудники полиции, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии и прокуратуры.

Работники судебной системы и следственного комитета тоже имеют право на получение жилья, но только при условии, если они проработали минимум десять лет.

Кроме того, депутаты, сотрудники налоговой, таможни и других госорганов тоже вправе рассчитывать на служебное или собственное жилье.

Госслужащий может один раз за весь период службы получить субсидию на покупку жилья, но только если в нем нуждается.

Врачи и учителя могут получить жилье по программам «Земский доктор» и «Земский учитель».

Военнослужащие вправе участвовать в программе военной ипотеки, а также им иногда выдают квартиры из специальных фондов.

Ранее сообщалось, что новостройки в Барнауле подорожали до рекордного максимума.

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