Эксперт рассказала, кем надо работать, чтобы получить бесплатное жилье

На бесплатное служебное жилье могут рассчитывать сотрудники полиции, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии и прокуратуры.
Работники судебной системы и следственного комитета тоже имеют право на получение жилья, но только при условии, если они проработали минимум десять лет.
Кроме того, депутаты, сотрудники налоговой, таможни и других госорганов тоже вправе рассчитывать на служебное или собственное жилье.
Госслужащий может один раз за весь период службы получить субсидию на покупку жилья, но только если в нем нуждается.
Врачи и учителя могут получить жилье по программам «Земский доктор» и «Земский учитель».
Военнослужащие вправе участвовать в программе военной ипотеки, а также им иногда выдают квартиры из специальных фондов.
Ранее сообщалось, что новостройки в Барнауле подорожали до рекордного максимума.