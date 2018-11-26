Инвестор даст 50 млн рублей на завершение гаражного комплекса-долгостроя в Барнауле

Кредиторы компании «Алтпромснаб», не достроившей пятиярусный гаражный комплекс в Индустриальном районе Барнаула, заключили с ней мировое соглашение. По его условиям, компания расплатится с кредиторами и наконец завершит строительство. Это станет возможным благодаря участию инвестора — компании, которая была подрядчиком на строительстве общежития для АлтГУ.

Нашли инвестора

Пятиярусный гаражный комплекс на ул. Власихинской, 156а — долгострой с большим стажем. Застройщик «Алтпромснаб» обещал сдать его еще в конце 2009 года.

В дальнейшем же компанию признали банкротом. А в середине ноября арбитраж Новосибирской области утвердил мировое соглашение, ранее утвержденное собранием кредиторов. И оно внушает оптимизм: объект будет достроен, а с кредиторами расплатятся в рассрочку.

Причем часть кредиторов получит первые выплаты (25% долга) уже в декабре 2018 года, окончательные же расчеты завершатся к 1 июля 2021-го.

В материалах суда указан и инвестор, который вложит деньги в завершение: барнаульская компания «СтройСиб», с которой в мае заключен договор инвестирования. Компания на рынке известна: именно она была подрядчиком на строительстве мегаобщежития АлтГУ на ул. Червонной, 5. Ее соучредители в равных долях — Матвей Степурко и Дмитрий Липпа.

Как выглядит корпус нового общежития АлтГУ. asu.ru

Война и мир депутата Орлова

Пятиярусный гаражный комплекс на улице Власихинской, 156-а — детище бывшего депутата АКЗС от «Справедливой России» Александра Орлова, учредителя и гендиректора «Алтпромснаба».

Идея людям приглянулась — парковочных мест в том районе уже 10 лет назад не хватало. Боксы люди покупали, заключая с фирмой договор участия в долевом строительстве. Но что-то пошло не так — завершить строительство депутат не смог.

В 2011 году справороссы попытались надавить на партийную совесть Орлова и даже предъявили ему ультиматум: либо достроишь гаражи, либо покинешь партию. Орлов заверил, что проблемы вот-вот решатся. Однако комплекс не достроил, но вплоть до конца 2015 года давал комментарии от имени замруководителя фракции «СР» .

Александр Орлов. Анна Зайкова

Скандал тогда был серьезный — у гаражного комплекса не одна сотня обманутых дольщиков: в 2011 году они даже перекрыли проспект Ленина.

В конце концов Орлов от порочащего его долгостроя избавился — по данным Kartoteka.ru, в ноябре 2015 года компания «Алтапромснаб» перешла к Валерию Ростову и сменила «прописку» на Новосибирск. И вскоре арбитраж открыл дело о ее банкротстве.

В дальнейшем Орлов, очевидно, все-таки покинул партию, но это, конечно, отдельная история.

Хватит ли денег

Насколько реалистично завершение догостроя? По данным арбитража, на 25 октября 2018 года на объекте выполнено 87,5% основных строительно-монтажных работ на 193,7 млн. рублей.

Построено 434 бокса, осталось достроить 62. Кроме этого, надо завершить монтаж кровли, сделать внутреннюю отделку и подключить объект к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Обманутые дольщики препятствовали движению на проспекте Ленина в Барнауле. Никита Кисляков

На завершение строительства и сдачу объекта надо 28,7 млн. рублей, на погашение долгов кредиторам 48,9 млн.

Что есть у «Алтпромснаба»? Ему самому должны 13,6 млн рублей. И, кроме того, несколько десятков боксов еще не проданы или не оплачены дольщиками. От продажи боксов можно выручить 32,6 млн рублей (исходя из 25 тыс. рублей за кв. метр).

При этом инвестор «СтройСиб» обязался вложить в завершение строительства 50 млн. — на собрании дольщиков говорилось о том, что ему дадут возможность достроить шестой этаж, чтобы он мог отбить вложения. И все же представитель одного из дольщиков пока немного сомневается в успехе.