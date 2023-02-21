Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман одобрил строительство гигантского «лежачего небоскреба», в котором будут жить до 9 млн человек, пишет mail.ru.

Небоскреб — длиной 170 километров и шириной 200 метров. Работать он будет на 100% чистой энергии.

Стройка идет полным ходом в круглосуточном режиме. Пока что рабочие продолжают копать гигантский котлован для фундамента.

Ранее порядка 40 верблюдов сняли с конкурса красоты в Саудовской Аравии из-за ботокса. Этот конкурс — «Оскар» среди верблюдов. Между тем отравленным кольцом хотел убить саудовский принц короля.

14 октября 2019 года президент РФ Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию. Главы государств обменялись подарками. Путин вручил королю камчатского кречета, саудовский лидер поблагодарил президента и в ответ вручил ему картину.

Телефонный звонок

В 2017 году Владимир Путин прервал заседание Совета при президенте по культуре и искусству из-за звонка саудовского короля. Телефонный звонок, из-за которого Владимир Путин прервал заседание Совета по культуре, поступил от короля Саудовской Аравии. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.