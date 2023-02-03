«Хочешь, Наташ, я тебе подарю гастроном». Что мы знаем о барнаульском Доме под шпилем

Строили здание работники треста «Стройгаз» в 1953—1956 годах по особому методу, учитывая пропорции по «канону Поликлета» (это ренессансный прием в архитектуре).

На первом этаже дома в советское время располагался лучший в городе гастроном, работавший с 8:00 до 23:00. Бывшие работники вспоминают, что килограмм говядины в 60-х годах здесь стоил 98 копеек, водка — 2 рубля 12 копеек, килограмм черной икры — 16 рублей, а литр молока — 24 копейки. Здесь был самый большой выбор конфет в Барнауле.