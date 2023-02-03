«Хочешь, Наташ, я тебе подарю гастроном». Что мы знаем о барнаульском Доме под шпилем

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Строили здание работники треста «Стройгаз» в 1953—1956 годах по особому методу, учитывая пропорции по «канону Поликлета» (это ренессансный прием в архитектуре).
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На первом этаже дома в советское время располагался лучший в городе гастроном, работавший с 8:00 до 23:00. Бывшие работники вспоминают, что килограмм говядины в 60-х годах здесь стоил 98 копеек, водка — 2 рубля 12 копеек, килограмм черной икры — 16 рублей, а литр молока — 24 копейки. Здесь был самый большой выбор конфет в Барнауле.
- В 2014 году помещение гастронома продали трем собственникам под бутик одежды, антиквариата и ювелирных изделий.
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Это последнее здание в стиле сталинского неоклассицизма в Барнауле.
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Квартиры в доме выдавали героям труда, партработникам, деятелям культуры (так, например, здесь жили писатели Марк Юдалевич и Лев Квин).
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Спроектировал здание архитектор Яков Николаевич Додица. Кстати, инициалы на фасаде здания были указаны не верно — там значилось «Ф.К.Додица». Почему так вышло, никто не знает.
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В 2015 году кондитеры студии «Глазурь» изготовили самый большой в России пряничный домик — это была модель дома под шпилем.
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В 2016 году началась реставрация Дома под Шпилем. Архитектор Александр Деринг собирался вернуть на законное место колонны из бетона и избавиться от «варварской» покраски здания.
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