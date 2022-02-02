«Холодная» земля. Что такое «арктический гектар» и кто может его получить

Россияне могут получить гектар земли в Арктической зоне с 1 февраля. Площадь под бизнес или личное пользование выдают по программе добровольного переселения соотечественников, живущих за рубежом. Сколько стоит «арктический гектар» и кому он доступен — в разборе altapress.ru.