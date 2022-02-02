2 февраля -13°C
﻿
Недвижимость

«Холодная» земля. Что такое «арктический гектар» и кто может его получить

Россияне могут получить гектар земли в Арктической зоне с 1 февраля. Площадь под бизнес или личное пользование выдают по программе добровольного переселения соотечественников, живущих за рубежом. Сколько стоит «арктический гектар» и кому он доступен — в разборе altapress.ru.

Арктика.
Арктика.
СС0.
1 Когда стартовала программа «Гектар в Арктике»?

Программа «Гектар в Арктике» стартовала 1 августа 2021 года. Как отмечает РИА Недвижимость, первые полгода получить гектары могли только жители арктических территорий.

2 Где можно получить землю?

По программе «Гектар в Арктике» получить землю можно в Мурманской области, Карелии, Архангельской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

Недвижимость. Жилье.
Недвижимость. Жилье.
altapress.ru
3 Как получить «арктический гектар»?

Чтобы получить землю в Арктической зоне, нужно зайти на портал гектарварктике. рф, авторизоваться с помощью учетной записи на «Госуслугах» и выбрать участок на интерактивной карте.

4 Под что можно использовать землю в Арктике?

РИА Недвижимость пишет: по закону гражданин сам определяет форму, площадь и вид деятельности на участке.

Арктика.
Арктика.
открытые источники в интернете
5 А когда «арктический гектар» можно оформить в собственность?

Оформить «арктический гектар» в собственность или аренду можно через 5 лет.

6 Сколько всего земли доступно по программе?

«Общая площадь земли, доступной участникам программы, превышает 1 млн гектаров. Наиболее широкий выбор участков — в Мурманской области (более 7 тыс. гектаров), а также в Республике Карелия (337 тыс. гектаров). Арктические территории, на которых можно выбрать земельный участок, определены с учетом наличия инфраструктуры. Учитываются интересы коренных малочисленных народностей, проживающих в Арктике», — рассказали изданию в Минвостокразвития.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость