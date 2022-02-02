«Холодная» земля. Что такое «арктический гектар» и кто может его получить

Программа «Гектар в Арктике» стартовала 1 августа 2021 года. Как отмечает РИА Недвижимость, первые полгода получить гектары могли только жители арктических территорий.
По программе «Гектар в Арктике» получить землю можно в Мурманской области, Карелии, Архангельской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.
Чтобы получить землю в Арктической зоне, нужно зайти на портал гектарварктике. рф, авторизоваться с помощью учетной записи на «Госуслугах» и выбрать участок на интерактивной карте.
РИА Недвижимость пишет: по закону гражданин сам определяет форму, площадь и вид деятельности на участке.
Оформить «арктический гектар» в собственность или аренду можно через 5 лет.
«Общая площадь земли, доступной участникам программы, превышает 1 млн гектаров. Наиболее широкий выбор участков — в Мурманской области (более 7 тыс. гектаров), а также в Республике Карелия (337 тыс. гектаров). Арктические территории, на которых можно выбрать земельный участок, определены с учетом наличия инфраструктуры. Учитываются интересы коренных малочисленных народностей, проживающих в Арктике», — рассказали изданию в Минвостокразвития.