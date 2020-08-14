Икра черная, икра красная. Почему ипотека дешевеет, но по-прежнему «кусается»

Президент Владимир Путин в середине июля заявил, что у России появился исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос. «Нужно не упустить этот шанс, над этим надо настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи», — подчеркнул глава государства. Об «уникальном шансе», очевидно, заговорили в контексте рекордного снижения в РФ ставок по ипотеке. Однако бесспорно, что если сравнить эти ставки, например, со ставками в странах Европы, то становится понятно, что в России пока сложно говорить о дешевизне жилищных кредитов. Altapress.ru разбирался, почему так происходит.

Говорящие цифры

Спорить с тем, что сегодня в нашей стране ипотека действительно демонстрирует все большую доступность для населения, не приходится. Например, можно вспомнить такие инструменты для решения жилищного вопроса, как льготная ипотека под 6−6,5%.

Еще более показательна ставка по так называемой сельской ипотеке — от 2,7%.

И эти механизмы поддержки, конечно, важны и востребованны. Так, об очевидном росте количества ипотечных сделок в Алтайском крае заявил глава регионального минстроя Иван Гилев.

Ипотека. СС0.

По его данным, с января по май 2020 года в крае объем ипотеки вырос более чем на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время для огромного числа граждан низкие ипотечные ставки в нынешней ситуации остаются недоступными. Куда более реалистичной является перспектива получить жилищный кредит под 8−9%. А это, согласитесь, цифры совершенно иного порядка.

Если же посмотреть на ситуацию в Европе, причем не только на страны первого эшелона, то здесь ипотечные ставки выглядят по состоянию на 2020 год следующим образом.

Ипотечные ставки в странах Европы. Altapress.ru. Ипотечные ставки в странах Европы. Altapress.ru.

Понятно, что это усредненные цифры. Понятно, что зачастую конкретный процент по ипотечному кредиту зависит от большого количества факторов. Но также понятно и то, что российские ипотечные реалии — совершенно иные.

Вопрос стабильной экономики

Причин того, почему ипотека в России остается дорогой, конечно же, несколько. По словам известного алтайского экономиста Валерия Мищенко, на процентную ставку кредитов вообще и ипотечных в частности влияет ключевая ставка, которую устанавливает Центробанк.

«Ключевая ставка, в свою очередь, напрямую зависит от экономических показателей — инфляции, занятости — и в целом экономического фона. Пока у нас не будет стабильной невысокой инфляции, о понижении ключевой ставки говорить не приходится. Ну кто сегодня у нас верит в инфляцию на уровне 4%?» — отмечает собеседник.

Также эксперт уверен, что сегодня в России расчет основных экономических показателей зачастую не имеет отношения к реальности.

Ипотека. pixabay.com

«Чтобы обрисовать реальную картину, необходимо менять методологию расчета этих показателей. Но тогда картина будет выглядеть совершенно иначе», — добавляет Валерий Мищенко.

А сегодня, подчеркивает собеседник, о стабильном экономическом состоянии не на бумаге, а в реальности говорить не приходится: повсеместно в России существует теневая экономика, серые зарплаты, что ярко иллюстрирует неустойчивость имеющейся модели и в итоге сказывается и на финансовом рынке.

Не место для благотворительности

По словам экономиста Анатолия Ижболдина-Кронберга, вопрос дорогих кредитов и ипотеки является фундаментальным. Эксперт уверен, что в России, если говорить о жилищном вопросе, вообще уникальная ситуация. Так, многие еще с придыханием вспоминают советские годы, когда квартиры просто раздавали бесплатно, а сегодня эти же люди вынуждены в разы переплачивать банкам за то, чтобы взять средства на приобретение крыши над головой.

Ипотека. Depositphotos.

«Если смотреть на опыт советской эпохи, то там финансовая политика решалась совершенно иначе. Основные цели формулировались на съездах партии, затем решения спускались компетентным финансовым органам, а после — Государственному банку. Просто ставилась задача обеспечить необходимой денежной массой стройку БАМа или полет в космос. Сейчас все иначе. Во главу угла поставлен экономический интерес. Попросту говоря — нужно заработать, а не решить ту или иную задачу в интересах государства», — говорит о разнице в целеполагании собеседник.

Что касается Центробанка РФ, который воплощает на практике финансовую политику страны, то, по мнению Ижболдина-­Кронберга, сегодня многие склонны полагать, что данная структура может работать с оглядкой на интересы финансового сектора.

«У банкиров цель — заработать. Вот вам и ответ на вопрос, почему в России высокий процент на кредиты и ипотеку», — указывает экономист.

Кредит , недвижимость. maxxyustas/depositphotos

При этом, говоря о том, что аналогичные цели имеют банки и на Западе, собеседник объясняет: «На Западе понимают, что зарабатывать нужно не на цене, а на объеме».

В нашей же стране, как представляется, подход иной. Поскольку экономика нестабильна, возможность получить прибыль в том или ином виде деятельности может резко, что называется, закончиться.

Кроме того, Анатолий Ижболдин-Кронберг указывает и на то, что в современной России на финансовом рынке нет ни достаточной конкуренции, ни должного контроля со стороны государства.

Поэтому, уверен собеседник, «никто в этой сфере заниматься благотворительностью не будет».

Кредит. Кошелек. СС0

Есть куда стремиться

Впрочем, исходя из законов диалектики, такие неутешительные выводы о состоянии рынка ипотечного кредитования в России открывают весьма позитивные перспективы.

«Ждать резкого и быстрого понижения ставок не приходится», — говорит Анатолий Ижболдин-Кронберг. Но при этом становится совершенно очевидным, что в нашей стране, просто исходя из нынешней дороговизны кредитов, есть перспективы для их удешевления.

«Тот факт, что ставки понижаются, наглядно демонстрирует, что потенциал для этого есть», — добавляет экономист.

Видимо, свою роль в этом должны сыграть и некая политическая воля, и наведение экономического порядка, и запрос со стороны общества. Когда заработает вся эта совокупность факторов — вопрос открытый.