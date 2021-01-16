Инвестиционная сделка семьи Ракшиных вошла в ТОП-5 в Санкт-Петербурге

Офис банка располагался в центре Северной столицы на пересечении Малой Конюшенной улицы и Невского проспекта. Компания «Первый» оказалась единственным участником торгов. Это так называемый дом Гансена.
Торгово-офисное помещение площадью около 5200 кв. м занимает пять этажей с мансардой. В здании находятся административные подразделения Северо-Западного филиала банка «Открытие», часть первого этажа отведена под кофейню Starbucks.
800 млн рублей — это пятый инвестиционный результат по сумме сделки. Крупнейшей в 2020 году в Санкт-Петербурге стала покупка логистического парка «Троицкое» за 3 млрд рублей. Она стала крупнейшей за всю историю в складском сегменте Санкт-Петербурга.
Что это за здание
Здание дома Гансена это объект культурного наследия регионального значения. Земельный участок с 1870 года был во владении норвежского подданного Германа Гансена, а помещения здания сдавались внаем.
Впоследствии дом принадлежал наследникам подданного.
Ранее Ракшины купили Мещаниново подворье в Москве, выкупили у структуры «Ростелекома» здание Центрального телеграфа на 12 000 кв. метров, у фонда VTBC-Ashmore Real Estate Partners — офисно-складской комплекс на 21 000 кв. метров.
«Первый» также претендовал на здания Минэкономразвития, однако недвижимость по итогам торгов досталась департаменту городского имущества Москвы.