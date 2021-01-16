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Недвижимость

Инвестиционная сделка семьи Ракшиных вошла в ТОП-5 в Санкт-Петербурге

Покупка в ноябре прошлого года офиса банка «Открытие» на Невском проспекте компанией «Первый» (входит в структуру «Мария-Ра» и управляется Евгением Ракшиным) заняла пятое место в Санкт-Петербурге по сумме сделки. За объект заплатили 800 млн рублей. пишет ресурс komned.ru

Дом Гансена в Санкт-Петербурге.
Дом Гансена в Санкт-Петербурге.
Скриншот google.com/maps

Офис банка располагался в центре Северной столицы на пересечении Малой Конюшенной улицы и Невского проспекта. Компания «Первый» оказалась единственным участником торгов. Это так называемый дом Гансена.

Торгово-офисное помещение площадью около 5200 кв. м занимает пять этажей с мансардой. В здании находятся административные подразделения Северо-Западного филиала банка «Открытие», часть первого этажа отведена под кофейню Starbucks.

800 млн рублей — это пятый инвестиционный результат по сумме сделки. Крупнейшей в 2020 году в Санкт-Петербурге стала покупка логистического парка «Троицкое» за 3 млрд рублей. Она стала крупнейшей за всю историю в складском сегменте Санкт-Петербурга.

Что это за здание

Здание дома Гансена это объект культурного наследия регионального значения. Земельный участок с 1870 года был во владении норвежского подданного Германа Гансена, а помещения здания сдавались внаем.

Впоследствии дом принадлежал наследникам подданного.

Ранее Ракшины купили Мещаниново подворье в Москве, выкупили у структуры «Ростелекома» здание Центрального телеграфа на 12 000 кв. метров, у фонда VTBC-Ashmore Real Estate Partners — офисно-складской комплекс на 21 000 кв. метров.

«Первый» также претендовал на здания Минэкономразвития, однако недвижимость по итогам торгов досталась департаменту городского имущества Москвы.

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