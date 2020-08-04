Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 августа 20°C
Недвижимость

Компания Ракшиных за 2,58 млрд рублей приобретет Мещаниново подворье рядом с Кремлем

Компания «Первый» стала единственным участником в аукционе по продаже объекта, построенного в Москве в конце XVIII века, пишут «Ведомости».

Евгений Ракшин. Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения.
Евгений Ракшин. Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения.
Дмитрий Лямзин

Мещаниново подворье — торговое подворье купцов Мещаниновых, Гаврилова и Бубновых. Часть здания — памятник культурного и исторического наследия.

Расположенный в Ветошном переулке объект, площадью 10 688 кв. метров, принадлежит банку «Траст».

«Единственную заявку на участие в аукционе по продаже этого объекта подала компания „Первый“, следует из протокола. Там сказано, что сами торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия других претендентов, тем не менее организаторы аукциона приняли решение заключить договор купли-продажи с „Первым“», — пишет издание.

Москва. Кремль.
Москва. Кремль.
unsplash.com

Кроме Мещанинова подворья в лот также вошла парковка на Ильинке площадью почти 12 000 кв. метров. В итоге все продадут по начальной стоимости — 2,58 млрд рублей.

Эксперты пояснили изданию, почему на аукцион не нашлось желающих — подворье требует дополнительных затрат на реновацию или реконструкцию, но не все могут сегодня позволить такие затраты.

Как объект планируют использовать, пока не известно. Там можно сделать офисы — в районе Кремля они будут пользоваться большим спросом, или апартаменты с магазинами на первых этажах.

«Учитывая нехватку машино-мест в центре Москвы, парковка на Ильинке также будет востребована», — считает один из экспертов.

Здание Центрального телеграфа в Москве
Здание Центрального телеграфа в Москве
Яндекс. Карты

Стоит отметить, что алтайские бизнесмены Ракшины в последние годы активно инвестируют в недвижимость в Москве.

В 2018 году выкупили у структуры «Ростелекома» здание Центрального телеграфа на 12 000 кв. метров, а в 2019 году у фонда VTBC-Ashmore Real Estate Partners — офисно-складской комплекс на 21 000 кв. метров.

«Первый» также претендовал на здания Минэкономразвития, однако недвижимость по итогам торгов досталась департаменту городского имущества Москвы.

«Первый», согласно ЕГРЮЛу, принадлежит Евгению (гендиректор), Алле и Галине Ракшиным. Это совладельцы одного из крупнейших сибирских ритейлеров — «Мария-Ра».

Основатель «Марии-Ра» — Александр Ракшин. Он несколько раз попадал в рейтинг Forbes богатейших россиян. К примеру, в 2013 году — занял 148-е место с состоянием в $700 млн, а в 2015 году — $500 млн.

В 2017 году бизнесмен в очередной раз не вошел в список миллиардеров Forbes, при этом в другом рейтинге состояние барнаульской семьи Ракшиных журнал оценил в $310 млн и объяснил «такое падение».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость