Компания Ракшиных за 2,58 млрд рублей приобретет Мещаниново подворье рядом с Кремлем

Мещаниново подворье — торговое подворье купцов Мещаниновых, Гаврилова и Бубновых. Часть здания — памятник культурного и исторического наследия.
Расположенный в Ветошном переулке объект, площадью 10 688 кв. метров, принадлежит банку «Траст».
«Единственную заявку на участие в аукционе по продаже этого объекта подала компания „Первый“, следует из протокола. Там сказано, что сами торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия других претендентов, тем не менее организаторы аукциона приняли решение заключить договор купли-продажи с „Первым“», — пишет издание.
Кроме Мещанинова подворья в лот также вошла парковка на Ильинке площадью почти 12 000 кв. метров. В итоге все продадут по начальной стоимости — 2,58 млрд рублей.
Эксперты пояснили изданию, почему на аукцион не нашлось желающих — подворье требует дополнительных затрат на реновацию или реконструкцию, но не все могут сегодня позволить такие затраты.
Как объект планируют использовать, пока не известно. Там можно сделать офисы — в районе Кремля они будут пользоваться большим спросом, или апартаменты с магазинами на первых этажах.
«Учитывая нехватку машино-мест в центре Москвы, парковка на Ильинке также будет востребована», — считает один из экспертов.
Стоит отметить, что алтайские бизнесмены Ракшины в последние годы активно инвестируют в недвижимость в Москве.
В 2018 году выкупили у структуры «Ростелекома» здание Центрального телеграфа на 12 000 кв. метров, а в 2019 году у фонда VTBC-Ashmore Real Estate Partners — офисно-складской комплекс на 21 000 кв. метров.
«Первый» также претендовал на здания Минэкономразвития, однако недвижимость по итогам торгов досталась департаменту городского имущества Москвы.
«Первый», согласно ЕГРЮЛу, принадлежит Евгению (гендиректор), Алле и Галине Ракшиным. Это совладельцы одного из крупнейших сибирских ритейлеров — «Мария-Ра».
Основатель «Марии-Ра» — Александр Ракшин. Он несколько раз попадал в рейтинг Forbes богатейших россиян. К примеру, в 2013 году — занял 148-е место с состоянием в $700 млн, а в 2015 году — $500 млн.
В 2017 году бизнесмен в очередной раз не вошел в список миллиардеров Forbes, при этом в другом рейтинге состояние барнаульской семьи Ракшиных журнал оценил в $310 млн и объяснил «такое падение».