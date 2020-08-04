Компания Ракшиных за 2,58 млрд рублей приобретет Мещаниново подворье рядом с Кремлем

Компания «Первый» стала единственным участником в аукционе по продаже объекта, построенного в Москве в конце XVIII века, пишут « Ведомости ».

Мещаниново подворье — торговое подворье купцов Мещаниновых, Гаврилова и Бубновых. Часть здания — памятник культурного и исторического наследия.

Расположенный в Ветошном переулке объект, площадью 10 688 кв. метров, принадлежит банку «Траст».

«Единственную заявку на участие в аукционе по продаже этого объекта подала компания „Первый“, следует из протокола. Там сказано, что сами торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия других претендентов, тем не менее организаторы аукциона приняли решение заключить договор купли-продажи с „Первым“», — пишет издание.

Москва. Кремль. unsplash.com

Кроме Мещанинова подворья в лот также вошла парковка на Ильинке площадью почти 12 000 кв. метров. В итоге все продадут по начальной стоимости — 2,58 млрд рублей.

Эксперты пояснили изданию, почему на аукцион не нашлось желающих — подворье требует дополнительных затрат на реновацию или реконструкцию, но не все могут сегодня позволить такие затраты.

Как объект планируют использовать, пока не известно. Там можно сделать офисы — в районе Кремля они будут пользоваться большим спросом, или апартаменты с магазинами на первых этажах.

«Учитывая нехватку машино-мест в центре Москвы, парковка на Ильинке также будет востребована», — считает один из экспертов.

Здание Центрального телеграфа в Москве Яндекс. Карты

Стоит отметить, что алтайские бизнесмены Ракшины в последние годы активно инвестируют в недвижимость в Москве.

В 2018 году выкупили у структуры «Ростелекома» здание Центрального телеграфа на 12 000 кв. метров, а в 2019 году у фонда VTBC-Ashmore Real Estate Partners — офисно-складской комплекс на 21 000 кв. метров.

«Первый» также претендовал на здания Минэкономразвития, однако недвижимость по итогам торгов досталась департаменту городского имущества Москвы.