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Недвижимость

Каменные фасады и вход «гармошкой». В Барнауле между двумя главными проспектами появится строительная контора

Административное здание, где будет размещаться руководство и технический отдел одной из строительных фирм Барнаула, планируется возвести на ул. Ярных, 43. Эскизный проект строения был презентован на февральском градсовете. Здание получило одобрение архитекторов. О том, каким оно будет — в материале altapress.ru.

Визуализация проекта административного здания для строительной компании на ул. Ярных, 43.
Визуализация проекта административного здания для строительной компании на ул. Ярных, 43.
Мастерская Владимира Золотова.

Новый объект с фасадами светлых оттенков построят на улице, «зажатой» двумя проспектами — Ленина и Калинина. Его «посадят» между уже построенными административными зданиями. В одном из них (на ул. Ярных, 35) базируются такие строительные компании, как «Домстрой» и СК «Алтай».

Проект административного здания разработали в архитектурной мастерcкой Владимира Золотова по заказу барнаульского предпринимателя Антона Миниахметова. Бизнесмен является учредителем строительной компании «Каскадстрой» и фирмы, занимающейся внутренней отделкой помещений, — «Меридиан».

Планируется, что на участке площадью 1,1 тыс. кв. на ул. Ярных, 43 вырастет двухэтажное здание размером 721,2 кв. м.

Визуализация проекта административного здания для строительной компании на ул. Ярных, 43.
Визуализация проекта административного здания для строительной компании на ул. Ярных, 43.
Мастерская Владимира Золотова.

Фасады облицуют керамогранитом. Их основной оттенок — серый. Выбор продиктован окружающей застройкой.

Индивидуальности объекту добавят яркие элементы. Владимир Золотов предложил два варианта: бежево-оранжевый и светло-бежевый. Градсовет одобрил более светлое решение.

Парковка будет оборудована позади здания. С этой же стороны организуют второй вход. Первый — парадный в виде «гармошки» — построят со стороны ул. Ярных.

Улица Ярных.
Улица Ярных.
Мастерская Владимира Золотова.

Планируется, что на первом уровне разместится технический отдел фирмы с мастерской по исследованию строительных материалов, на втором — администрация компании.

Ранее сообщалось, что эксперты градостроительного совета «забраковали» проект магазина на ул. Антона Петрова, 236. Здание хотят возвести на месте самовольно построенных погребов.

Появление здесь объекта капитального строительства может вызвать конфликт с местными жителями — собственниками строений.

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