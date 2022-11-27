27 ноября
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Недвижимость

Минимализм с нотками Италии. «Четырешку» с изображениями знаменитых боксеров продают за 30 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру в сдержанных тонах и качественным ремонтом продают на ул. Интернациональной, 47. В стоимость жилья входит кладовая и два парковочных места в подземной парковке, отмечает автор объявления на «Авито».

«Четырешку» с изображениями знаменитых боксеров продают за 30 млн рублей в Барнауле
«Четырешку» с изображениями знаменитых боксеров продают за 30 млн рублей в Барнауле
"Авито"

Площадь квартиры составляет 127 кв.м. Жилплощадь расположена на 14 этаже.

В каждой комнате есть телевизор и спальня, все шумоизолировано. Дорогая кухонная техника и итальянская сантехника. По словам продавца, вся плитка была привезена из Италии под заказ.

Санузла в квартире два и в каждом имеется душ. Оборудована лоджия. Территория дома закрытая, с парковкой и детской площадкой.

В районе, где предлагают квартиру, развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины, аптеки, медицинские учреждения и остановки общественного транспорта.

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