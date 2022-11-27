Минимализм с нотками Италии. «Четырешку» с изображениями знаменитых боксеров продают за 30 млн рублей в Барнауле

Площадь квартиры составляет 127 кв.м. Жилплощадь расположена на 14 этаже.
В каждой комнате есть телевизор и спальня, все шумоизолировано. Дорогая кухонная техника и итальянская сантехника. По словам продавца, вся плитка была привезена из Италии под заказ.
Санузла в квартире два и в каждом имеется душ. Оборудована лоджия. Территория дома закрытая, с парковкой и детской площадкой.
В районе, где предлагают квартиру, развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины, аптеки, медицинские учреждения и остановки общественного транспорта.