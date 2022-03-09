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Недвижимость

На окраине Барнаула продают 60 перспективных соток под гостиницу для спортсменов

Большой участок коммерческой земли выставили на продажу в Барнауле. Речь идет о наделе площадью 60 соток, который находится в формирующемся районе Нью-Барнаул, за ледовым дворцом «Карандин-Арена». Для участка уже готово разрешение на строительство эксклюзивного гостиничного комплекса. Стоимость недвижимости — 30 млн рублей.

В Барнауле за 30 млн рублей выставили на продажу земельный участок на ул. Геодезическая, 109.
В Барнауле за 30 млн рублей выставили на продажу земельный участок на ул. Геодезическая, 109.
"Авито".

Коммерческая земля площадью 0,6 га находится по адресу ул. Геодезическая, 109. Он граничит не только с ледовым дворцом, но и центром здоровья и спорта River. Неподалеку раскинулись такие жилые комплексы, как «Краски», «Лапландия," Дружный» и т.д.

По словам автора объявления на «Авито», у будущего гостиничного комплекса большой потенциал. Близкое расположение спортивных объектов в перспективе может обеспечить наполнение номеров за счет спортсменов, приезжающих на соревнования.

Еще один плюс участка — транспортная развязка, ведущая в центр краевой столицы и по другим важным направлениям.

«Недвижимость обеспечит выгодное и грамотное вложение ваших средств. В дальнейшей активной застройке земель можно не сомневаться, это лишь вопрос времени», — сказано в тексте.

Проект &quot;коттеджной гостиницы&quot; в Барнауле.
Проект «коттеджной гостиницы» в Барнауле.
altayrealt.ru/
Проект &quot;коттеджной гостиницы&quot; в Барнауле.
Проект «коттеджной гостиницы» в Барнауле.
altayrealt.ru/

Помимо гостиницы здесь можно разместить бизнес-центр, офисы, торговые залы, рестораны, медицинскую клинику или салон красоты.

Кстати, новость о том, что рядом с «Карандин-Ареной» будет построен комплекс появились еще в октябре 2020 года. Тогда говорилось об амбициозном проекте по возведению коттеджной гостиницы на 54 номера. Планировалось, что он будет состоять из шести трехэтажных домов и четырехуровневого главного корпуса.

Проект разработала архитектурная мастерская Владимира Золотова еще два года назад. В 2020-м градсовет одобрил строительство комплекса без замечаний.

Судя по фотографиям, вставленным на сайте недвижимости, сейчас участок разровняли, на нем уже заложен фундамент для одного из объектов.

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