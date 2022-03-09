На окраине Барнаула продают 60 перспективных соток под гостиницу для спортсменов

Коммерческая земля площадью 0,6 га находится по адресу ул. Геодезическая, 109. Он граничит не только с ледовым дворцом, но и центром здоровья и спорта River. Неподалеку раскинулись такие жилые комплексы, как «Краски», «Лапландия," Дружный» и т.д.
По словам автора объявления на «Авито», у будущего гостиничного комплекса большой потенциал. Близкое расположение спортивных объектов в перспективе может обеспечить наполнение номеров за счет спортсменов, приезжающих на соревнования.
Еще один плюс участка — транспортная развязка, ведущая в центр краевой столицы и по другим важным направлениям.
«Недвижимость обеспечит выгодное и грамотное вложение ваших средств. В дальнейшей активной застройке земель можно не сомневаться, это лишь вопрос времени», — сказано в тексте.
Помимо гостиницы здесь можно разместить бизнес-центр, офисы, торговые залы, рестораны, медицинскую клинику или салон красоты.
Кстати, новость о том, что рядом с «Карандин-Ареной» будет построен комплекс появились еще в октябре 2020 года. Тогда говорилось об амбициозном проекте по возведению коттеджной гостиницы на 54 номера. Планировалось, что он будет состоять из шести трехэтажных домов и четырехуровневого главного корпуса.
Проект разработала архитектурная мастерская Владимира Золотова еще два года назад. В 2020-м градсовет одобрил строительство комплекса без замечаний.
Судя по фотографиям, вставленным на сайте недвижимости, сейчас участок разровняли, на нем уже заложен фундамент для одного из объектов.