На площади Сахарова готовятся строить многоэтажное здание

По проекту генерального плана развития Барнаула, функциональная зона горы на площади Сахарова изменилась. Теперь вместо парка здесь можно построить дом. Источники altapress.ru сообщают, что проект стартует уже осенью 2019 года.

Строительство запланировано на территории парка «Барнаульская крепость». Его владелец и арендатор участка Роман Романов подтвердил altapress.ru, что договор с собственниками подписан только до 1 октября 2019 года. Предприниматель уже готовит площадку в парке на Потоке, куда перевезет имущество: колесо обозрения и другие аттракционы.

Источники altapress.ru уточняют, что территорией по-прежнему владеют бизнесмены из команды погибшего Анатолия Банных из ГК «Сибма». Они готовят проект строительства высотного здания, скорее всего жилого дома. Он должен стать доминантой и местом старта Обского бульвара. Также рассматривается вопрос размещения на участке ближе к улице Молодежной статусной гостиницы.

Как земля оказалась в частной собственности

В 2017 году РИК «Барнаульская крепость» выкупила у Минимущества края 0,4 га на Сахарова за 9,1 млн рублей, доказав на это право во всех судебных инстанциях. По данным сайта раскрытия информации rusprofile.ru, собственниками участка стали: сын погибшего предпринимателя Анатолия Банных — Максим и его партнеры Андрей Голяшкин, Олег Коршунов, Евгений Федотов, Елена Клюшникова и Андрей Козлов.

Площадь Сахарова , Социалистический проспект. Анна Зайкова , altapress.ru.

Как появилась возможность построить дом

По данным кадастровой карты, сейчас участок «Барнаульской крепости» можно использовать как зону развлечений и аттракционов. Но в проекте генерального плана развития города до 2036 года он отнесен к общественно-деловой зоне. Это значит, что там можно строить здания, а не только зоны отдыха.

Плюс к тому, участок укрупнится за счет соседнего, который уже предназначен для строительства многоквартирного дома 9 и более надземных этажей с коммерческими помещениями.

Что будет дальше

Ландшафт площади Сахарова в ближайшие годы существенно поменяется. Напомним, что в этом году завершается строительство высотки за Дворцом зрелищ и спорта. Она существенно выше окружающей застройки, поэтому ее видно со стороны Обского бульвара.

Также новый собственник дворца начал реконструировать его, заявив, что зашьет фасады белыми панелями, стилизовав здание под символику хоккейной команды «Динамо».

Построить новое здание на Сахарова планирует Алтайский госуниверситет. И, наконец, высотный объект от «Сибмы» завершит новый образ старой барнаульской площади.