Начальника госинспекции Алтайского края беспокоят «строительные скелеты»

В Алтайском крае приостановили строительство 16 многоквартирных домов. Об этом рассказал Олег Веремеинко, руководитель инспекции строительного и жилищного надзора в регионе на круглом столе по проблемам застройки территорий, занятых ветхим и аварийным жильем.

Начиная с июня 2015 года в Алтайском крае приостановлено строительство 141 тыс. кв. м жилья. По данным сайта госинспекции, это 16 домов в Барнауле, Бийске, Белокурихе и Новоалтайске. Спикер отметил, что по ряду объектов застройщики уже нашли способы достройки, но пока они остаются в списке «замороженных».

Реестр включает дома «СтройГАЗа» на ул. Нагорная в Барнауле. Они попали туда в период процедуры банкротства компании в 2015 году. А также «Аспекта», который возводил первый дом «Демидов парка» в Новоалтайске. Но есть и новые объекты: в список в конце 2018 года попали многоэтажки «Сиады» (Барнаул) и «Горем-3» (Новоалтайск).

Олег Веремеинко , руководитель инспекции строительного и жилищного надзора в Алтайском крае. Анна Зайкова.

В некоторых случаях дома находятся на нулевом цикле строительства, в других — уже почти готовы. Так бийский «Материалстройсервис» почти возвел три девятиэтажки, но приостановил строительство в июле 2018-го.

Олег Веремеинко,

руководитель инспекции строительного и жилищного надзора в Алтайском крае:

Уточню сразу, что по этим домам не стоит проблема с обманутыми дольщиками: эти вопросы урегулированы. Но появление таких долгостроев надо минимизировать и искать способы завершения строительство замороженных объектов, чтобы город выглядел красиво. Представьте: стоит забор и котлован или два-три этажа с 2015 года. Разве это хорошо? Мы ездим по краю и видим эти «скелеты».

Справка

17 мая в Белокурихе состоялся форум «Инновации в недвижимости: новая реальность», который организовал Союз риэлторов Барнаула и Алтая. В его рамках прошел круглый стол «Город в городе», на котором риэлторы, застройщики и чиновники говорили о том, как организовать квартальное строительство на месте ветхого и аварийного жилья, а также промзон.