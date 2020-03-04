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Народный вопрос. Как сделать регистрацию для человека без его присутствия?

В редакцию altapress.ru обратилась читательница с вопросом: «Как сделать регистрацию для сына без его присутствия (для УДО)? Раньше он нигде прописан не был». Мы узнали — отвечаем.

Набор ключей. Отмычки.
Набор ключей. Отмычки.
Открытые источники в Интернете

Адвокат «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что регистрация по месту жительства может быть оформлена без присутствия человека.

Для этого требуется его письменное согласие и доверенность, удостоверенная нотариусом. А в конкретной ситуации — начальником исправительного учреждения.

Эксперт уточнил, что регистрацию можно будет сделать сразу после освобождения.

«Главная проблема в этом случае — невозможность предоставить на регистрацию паспорт гражданина РФ. Сомневаюсь, что вам его выдадут на руки из личного дела. Предлагаю обсудить с адвокатом сына вариант, когда вместо регистрации вы оформите и представите одновременно с ходатайством об условно-досрочном освобождении нотариальное обязательство о регистрации сына по месту жительства от собственника жилого помещения», — добавил Сергей Беззубенко.

Свое обращение в рубрику «Народный вопрос» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

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